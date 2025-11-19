Cô gái thử thách sinh tồn trên đảo hoang 35 ngày

TPO - Tham gia thử thách sinh tồn nơi hoang dã, cô gái Trung Quốc săn chuột ăn để sống sót suốt 35 ngày. Kết quả, cô xếp hạng 3, có tiền mang về và còn giảm được 14 kg.

Cô gái 25 tuổi có biệt danh là Triệu Thiết Trụ, 25 tuổi vừa khoe với 38.000 người theo dõi trên mạng xã hội về thành tích sống hơn 1 tháng ở nơi hoang dã.

Triệu bắt đầu tham gia cuộc thi trên hòn đảo ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào ngày 1/10. Cô trụ lại được trong môi trường sống khắc nghiệt cho đến ngày 5/11.

Triệu Thiết Trụ kết thúc thử thách sinh tồn trên đảo hoang sau 35 ngày.

Theo SCMP, cô xếp thứ 3, giành được huy chương đồng, với 7.500 nhân dân tệ (1.000 USD) tiền thưởng. Trong đó, 6.000 tệ (840 USD) cho việc trụ được 30 ngày và mỗi ngày kể từ cột mốc đó được cộng thêm 300 tệ (40 USD).

Tuy nhiên, để bỏ túi số tiền đó không dễ dàng, Triệu phải chịu đựng cái nóng 40 độ C, đôi tay bị tổn thương trong lúc tìm cách sinh tồn và bàn chân chi chít sẹo do côn trùng cắn. Cô cũng bị cháy nắng nghiêm trọng.

Dẫu vậy, Triệu tỏ ra lạc quan. Cô tuyên bố những gian khổ đó đều xứng đáng vì cô giảm được từ 85 kg xuống còn 71 kg.

Theo cô gái Gen Z, cô giảm cân thành công là nhờ ăn thực phẩm giàu protein như cua, nhím biển và bào ngư mà cô tự mình bắt được trên đảo.

Cô cũng săn chuột làm thực phẩm. Trong 35 ngày, cô ăn tổng cộng 50 con chuột. Triệu thậm chí còn giữ lại một ít thịt chuột khô để ăn sau khi rời cuộc thi. Cô khen thịt chuột khá ngon.

Triệu ăn thịt chuột để sống sót qua ngày, còn khen ngon.

Triệu rời cuộc thi sau khi hòn đảo bị bão đổ bộ vào ngày 4/11. Cô chia sẻ: "Tôi đã đạt được mục tiêu. Bây giờ, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon trên giường của mình".

Triệu nói thêm kết quả cuộc thi “vượt ngoài mong đợi” của cô. Cô mong muốn tham gia thêm nhiều cuộc thi sinh tồn hoang dã trong tương lai. Mục tiêu của cô là giảm thêm 15 kg nữa trong thử thách tiếp theo.

Theo người quản lý cuộc thi, hiện vẫn còn hai người đàn ông tiếp tục trụ lại trên đảo để tranh giải nhất trị giá 50.000 tệ (7.000 USD).

Thời gian qua, trò chơi sinh tồn trở thành trào lưu ở Trung Quốc. Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất là giải Thử thách sinh tồn hoang dã cực hạn quốc tế Cúp Lạc đà - núi Thất Tinh ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Mùa thứ 2 khởi động vào tháng 10, vẫn đang diễn ra. Sau khi thí sinh nữ duy nhất rút lui vào ngày 14/11, cuộc thi trở thành sân chơi riêng của “cánh mày râu”.

Quy mô giải thưởng lớn hơn nhiều cuộc thi ở Chiết Giang. Người trụ được lâu nhất giành được giải thưởng tiền mặt trị giá 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD).

Đơn vị tổ chức cuộc thi cũng chính là bên quản lý khu nghỉ dưỡng trên núi Thất Tinh. Họ kêu gọi mọi người không nên bắt chước vì không phải ai cũng có đủ sự hỗ trợ về hậu cần và y tế cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia.