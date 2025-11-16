CEO kiếm hơn 370 tỷ đồng/năm vẫn bị chê trên thị trường hôn nhân

TPO - Là gương mặt đình đám trên mạng xã hội và sở hữu công ty ăn nên làm ra, Phan Thiên Hồng vẫn bị chê khi đi xem mắt ở công viên Trung Quốc vì giới thiệu trình độ học vấn cấp hai.

Theo HK01, Phan Thiên Hồng (Tim) là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh đứng sau kênh "Ảnh Thị Cuồng Phong", với gần 15 triệu người theo dõi, trên nền tảng mạng xã hội Bilibili.

Gần đây, anh gây chú ý khi thực hiện video theo yêu cầu của người hâm mộ: đi xem mắt kiểu truyền thống.

Trong video, Phan Thiên Hồng tự mình đến góc xem mắt nổi tiếng trong công viên ở Hàng Châu (Trung Quốc), sử dụng thân phận là “chàng trai bản địa Hàng Châu, 29 tuổi, đã ly hôn".

Phan Thiên Hồng mang theo sơ yếu lý lịch đến khu xem mắt ở Hàng Châu.

Trong tờ sơ yếu lý lịch chuẩn bị từ trước, anh mô tả bản thân là nam, sinh ngày 16/5/1996, cao 1,81 m, trình độ học vấn: Cấp hai, đã ly hôn và đang độc thân, công việc là nhiếp ảnh, sản xuất video.

Anh cũng cho biết là con một trong gia đình, cha làm nghề liên quan đến chuyển phát, mẹ nội trợ, thích đánh cờ tướng, không chơi game và đang có kế hoạch mua nhà, xe.

Trong phần tự giới thiệu, Phan nhấn mạnh bản thân thuộc kiểu người “tươi sáng, điển trai, tam quan chính trực, thái độ tốt, ham học, tính cách cởi mở và hoạt bát". Anh bày tỏ nguyện vọng tìm được bạn đời đồng điệu.

Cuối tờ giới thiệu còn đính kèm bức ảnh đời thường, đang tạo dáng chống cằm bằng hai tay.

Sự xuất hiện của Phan thu hút kha khá người lớn tuổi quan tâm. Tuy nhiên, khi xem tờ mô tả, sự hứng thú ban đầu đó không còn. Một dì lập tức lắc đầu: "Học vấn thấp quá", người khác tỏ ra tiếc nuối vì "còn trẻ như vậy mà ly hôn rồi à".

Một dì khác nữa cố vớt vát bằng cách yêu cầu Phan thể hiện năng lực bản thân, nhưng rồi cũng thất vọng khi nghe anh trả lời: "Tất cả năng lực của cháu đều nằm ở đây rồi".

Theo HK01, bầu không khí ngay lúc đó vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Có người an ủi Phan nếu các cô gái đến xem mắt, kiểu đàn ông như anh chắc chắn được yêu thích.

Lý lịch của Phan không lý tưởng trong mắt người lớn.

Trên thực tế, nhiều thông tin trên tờ giấy về Phan Thiên Hồng là đúng, chỉ chưa chi tiết.

Phan sinh năm 1996 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh của Đại học Kent (Anh). Năm 2015, anh thành lập thương hiệu “Ảnh Thị Cuồng Phong”.

Anh là người đại diện pháp luật kiêm CEO của Công ty TNHH Truyền thông Tinh Ao Hàng Châu. Ngoài “Ảnh Thị Cuồng Phong”, công ty còn điều hành một số kênh phụ khác chuyên về nội dung ngắn, giải trí... với doanh thu năm 2024 vượt 100 triệu nhân dân tệ (hơn 370 tỷ đồng).

Cha Phan cũng thực sự làm công việc liên quan đến chuyển phát nhưng quy mô lớn, là CEO của Yuantong, một trong những tập đoàn logistics lớn của Trung Quốc.

Phan từng kết hôn với cộng sự Tiểu Ngư (Dư Ninh Uy) vào năm 2020. Họ cũng nhau vận hành "Ảnh Thị Cuồng Phong" trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ngày 5/11/2024, Phan thông báo ly hôn trên Weibo. Anh cho biết giữa hai người không có người thứ ba chen chân, chỉ đơn giản “tính cách sau khi kết hôn không hợp”, nên chọn tiếp tục đi tiếp với tư cách bạn bè.

Sau khi video được đăng tải, các chủ đề như “Tim đi xem mắt bị chê học vấn quá thấp” nhanh chóng lên top tìm kiếm Weibo, làm nổ ra tranh luận sôi nổi.

Nhiều người đánh giá các bậc phụ huynh dường như đặt nặng danh tiếng, điều kiện bên ngoài hơn là thực chất. Họ bình luận: “Hiện thực còn tàn khốc hơn cả phim ngắn”, “Có tiền, có tài cũng không địch lại được một tấm bằng cấp", “Công ty người ta doanh thu trăm triệu, dì còn chê trình độ cấp hai?”, "Thị trường xem mắt coi trọng điều kiện, chứ không nhìn vào năng lực hay thành tựu"...

Bên cạnh đó, một bộ phận chỉ trích Phan lấy người khác ra làm trò đùa. Theo họ, những người lớn tuổi đến chỗ xem mắt với ý định nghiêm túc, muốn tìm mối hôn sự phù hợp cho con cháu hoặc người quen, không đáng bị đem ra trêu đùa như thế.

Dù không thuận lợi trên thị trường xem mắt, Phan Thiên Hồng không quá để tâm. Cuối video, anh cười nói: "Có lẽ, tôi vẫn hợp làm phim hơn là đi xem mắt".