Chuyện tình được dựng thành phim của cặp đôi mắc bệnh hiểm nghèo

TPO - Một phụ nữ Trung Quốc đồng ý kết hôn với người đàn ông mắc bệnh ung thư để được hiến thận sau khi anh qua đời. Tuy nhiên, hai người nảy sinh tình cảm trong quá trình sống chung. Chuyện tình đẹp đến mức được chuyển thể thành phim.

Mới đây, SCMP đưa tin mạng xã hội Trung Quốc vừa chia sẻ câu chuyện tình yêu truyền cảm hứng của cặp vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo từ năm 2014, nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Vương Tiểu kết hôn với Vu Kiến Bình để đổi lấy cơ hội được hiến thận.

Câu chuyện gốc được đăng trên tạp chí Hôn nhân và Gia đình của Trung Quốc. "Nữ chính" là Vương Tiểu, sống tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Khi mới 24 tuổi, cô được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối (urê huyết). Bác sĩ cho biết cô chỉ sống được khoảng một năm nếu không ghép thận.

Vì trong gia đình không ai có thận tương thích, Vương Tiểu tuyệt vọng. Theo gợi ý của một bệnh nhân khác, cô đăng thông báo tìm chồng trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Đối tượng mà Vương quan tâm là đàn ông độc thân, bị bệnh hiểm nghèo, không còn nhiều thời gian. Vương cam kết chăm sóc người đó trong những ngày tháng cuối đời, đổi lại anh hứa hiến thận cho cô sau khi nhắm mắt xuôi tay.

“Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn được sống", Vương viết trong bài đăng.

Vài ngày sau, Vu Kiến Bình (27 tuổi) hồi âm. Nhóm máu của anh trùng với cô. Vu khi đó đang chiến đấu với căn bệnh đa u tủy xương (một dạng ung thư máu xuất phát từ các tế bào plasma trong tủy xương), đã tái phát nhiều lần.

Từng là quản lý kinh doanh đầy hứa hẹn, anh phải duy trì sự sống nhờ thuốc. Hoàn cảnh gia đình cũng éo le khi mẹ mất, cha phải bán nhà để trả viện phí cho anh.

Tháng 7/2013, hai người âm thầm đăng ký kết hôn. Họ thống nhất giữ kín cuộc hôn nhân, tự quản lý tài chính riêng. Vu đồng ý sau khi qua đời sẽ hiến thận cho Vương. Điều kiện đi kèm là Vương phải chăm sóc anh trong quá trình điều trị và chịu trách nhiệm về cha anh sau khi anh mất.

Cuộc hôn nhân giữa họ bắt đầu như thỏa thuận. Tuy nhiên, trải qua những ngày tháng sống chung, họ dần nảy sinh tình cảm. Họ liên lạc mỗi ngày, chia sẻ tình hình sức khỏe và cuộc sống của nhau.

Tính cách vui tươi và lạc quan của Vương khiến Vu cười nhiều hơn, cũng như thêm nghị lực sống. Vương luôn ở bên cạnh chồng mình trong những đợt điều trị. Đáp lại, Vu nấu canh cho người vợ bất đắc dĩ của mình.

Vương thậm chí còn bán hoa tại sạp nhỏ trên phố để kiếm tiền cho Vu ghép tủy xương. Cô đặt kèm những tấm thiệp kể câu chuyện của họ bên cạnh mỗi bó hoa, thu hút đông đảo khách hàng và cả chủ các cửa hàng lân cận.

Nhờ việc bán hoa và tiết kiệm, cô quyên góp được 500.000 nhân dân tệ (khoảng 70.000 USD), đủ để chi trả cho ca phẫu thuật của Vu.

Đến tháng 6/2014, tình trạng của Vu ổn định hơn, sức khỏe của Vương cũng được cải thiện. Các buổi chạy thận của cô giảm từ hai lần mỗi tuần xuống còn một lần mỗi tháng. Bác sĩ cho biết cô có thể không cần ghép thận nữa.

Tháng 2/2015, khi sức khỏe hồi phục và tình yêu chín muồi, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng địa phương.

Chuyện tình yêu thách thức bệnh tật của họ sau đó được chuyển thể thành bộ phim Viva La Vida, khởi chiếu ở Trung Quốc vào năm 2024, thu về hơn 276 triệu nhân dân tệ (khoảng 38 triệu USD).

Cảnh trong phim Viva La Vida. Nam nữ chính do Bành Dục Sướng và Lý Canh Hy đóng.

Theo HK01, đôi vợ chồng được cho là đang mở một cửa hàng hoa ở thành phố Tây An (Thiểm Tây), sống lặng lẽ và có sức khỏe ổn định.

Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình yêu của họ: "Cuộc hôn nhân sinh ra từ tuyệt vọng đã biến thành phép màu của tình yêu".