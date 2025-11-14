Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Người trẻ xứ Hàn ngại kết hôn, thích độc thân

Tú Oanh

TPO - Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng của “bihon” - thế hệ người trẻ lựa chọn sống độc thân.

Thế hệ "bihon"

Theo Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc, mặc dù số lượng hộ gia đình đơn thân tăng gần 70% trong thập kỷ qua, nhưng hôn nhân vẫn được xem là điều tất nhiên trong cuộc sống. Ai không tuân theo là bất thường, đi ngược lại với xã hội, đặc biệt là đối với phụ nữ. Họ thường phải đối mặt với sự phán xét gay gắt hơn dựa trên tình trạng hôn nhân.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ xứ kim chi thay đổi suy nghĩ. Họ chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân.

s1.jpg
Ngày càng nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc không muốn kết hôn. Ảnh: Shutterstock.

Đối với nhiều người, việc lựa chọn sống độc thân trong xã hội coi trọng hôn nhân là hành động từ chối có chủ đích - từ chối sự kỳ thị phụ nữ cố hữu, hay đúng hơn là chối bỏ niềm tin rằng phụ nữ cần có đàn ông để tồn tại.

Tuy nhiên, bên cạnh lựa chọn độc thân, một bộ phận lại xem hôn nhân dị tính là tiêu chuẩn của sự gia trưởng. Những người này được gọi với cái tên “bihon”.

Từ này khác với “mihon” - phổ biến hơn trong tiếng Hàn, có nghĩa là “chưa kết hôn”. Tiền tố “mi” có thể được dịch là “chưa”, ngụ ý rằng tình trạng độc thân chỉ là tạm thời và việc kết hôn sẽ diễn trong tương lai.

“Bihon” gắn liền với phong trào 4B ở Hàn Quốc - không tình dục, sinh con, hẹn hò và kết hôn với nam giới. Tư tưởng này cũng được biểu hiện qua sự ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, trong bối cảnh pháp luật Hàn Quốc chưa công nhận hôn nhân đồng giới.

Lý do phụ nữ Hàn Quốc từ chối kết hôn

Đầu tháng 11, khoảng 2.000 phụ nữ đổ về tòa nhà 3 tầng ở khu Seongsu-dong (Seoul, Hàn Quốc) để tham dự hội chợ dành riêng cho “bihon” (B-Fair).

Moon Young One, chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Bihon Hàn Quốc (KBWA) - đơn vị tổ chức sự kiện, chia sẻ với The Korea Times: “Bihon ở Hàn Quốc là việc từ bỏ sự gia trưởng và phấn đấu sống như những người chủ động làm chủ cuộc sống của chính mình. Trong lịch sử, hôn nhân chưa bao giờ thực sự là lựa chọn tự do của phụ nữ. Điều đó chỉ mới bắt đầu thay đổi khi ngày càng nhiều người được học lên cao và theo đuổi sự nghiệp. Đối với họ, bihon là cách để tự vấn liệu họ có thể sống tự do, an toàn và hạnh phúc hay không, không phải với tư cách là vợ hay mẹ của ai đó, mà là con người trọn vẹn và hoàn thiện”.

a1.jpg
a2.jpg
Đám đông tham dự sự kiện B-Fair. Ảnh: The Korea Times.

Theo khảo sát xã hội Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc vào năm 2024, 68,9% phụ nữ chưa kết hôn cho biết hoàn toàn không có vấn đề gì nếu không kết hôn - tỉ lệ cao nhất trong tất cả nhóm nhân khẩu học.

Từ giữa những năm 2010, sự phát triển của công nghệ số ở Hàn Quốc đóng vai trò then chốt trong việc khuếch đại sự thay đổi này, đặc biệt là trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30. Tuy nhiên, do phong trào này phần lớn diễn ra trên Internet và mang tính ẩn danh, rất khó để đo lường được quy mô thực sự.

Sự kiện B-Fair mang đến cơ hội hiếm hoi để cộng đồng “bihon” tụ họp, không còn là những người dùng trên mạng, thay vào đó là gương mặt thật trong cùng một căn phòng.

“Tôi nghĩ đây gần như là lần đầu tiên được thấy hàng nghìn phụ nữ ủng hộ lối sống bihon cùng tụ họp ở một nơi", một sinh viên năm cuối của Đại học Nữ Sungshin, thành viên câu lạc bộ nữ quyền GPS, chia sẻ.

“Trước đây, tôi chỉ nói chuyện về cuộc sống bihon với vài người bạn thân. Ở nơi làm việc hay khi nói chuyện với bố mẹ, mỗi lần tôi đề cập đến chuyện này, họ lại gạt đi kiểu như "Mấy người như thế rồi cũng cưới thôi". Nhưng đến đây, được thấy nhiều người xa lạ cùng chung suy nghĩ, tôi thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ", Jang Young Eun (25 tuổi), nhân viên văn phòng tại Seoul, bày tỏ.

a3.jpg
B-Fair tổ chức tọa đàm về các vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống thường nhật của phụ nữ. Ảnh: The Korea Times

Dĩ nhiên, không phải ai cũng tán thành phong trào bihon đang lan rộng. Những người theo đuổi lối sống truyền thống cáo buộc phong trào này góp phần khiến tỉ lệ sinh của Hàn Quốc ngày càng giảm, hiện ở mức thấp nhất thế giới là 0,75 (trung bình mỗi phụ nữ chỉ sinh 0,75 con trong đời).

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra những lời chỉ trích như vậy gạt bỏ đi những căn nguyên sâu xa hơn của vấn nạn này, từ văn hóa làm việc ngăn cản phụ nữ nghỉ phép sinh con cho đến chi phí nhà ở, nuôi dạy và giáo dục con cái ngày càng tăng cao...

Giới chuyên gia nhấn mạnh không thể đơn giản đổ lỗi cho những phụ nữ chọn sống độc thân.

Tú Oanh
#Bihon #phụ nữ trẻ #độc thân #Hàn Quốc #LGBTQ+ #kết hôn #cưới #phụ nữ chọn sống độc thân

