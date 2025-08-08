Xu hướng hẹn hò mới, các cô gái đề cao nam giới biết sửa chữa đồ đạc

TPO - Không phải những anh chàng hoàn hảo – Mr Right, điều các cô gái Gen Z đang thực sự cần và tìm kiếm thời nay là những anh chàng biết sửa chữa đồ đạc trong nhà.

Các cô gái độc thân sành điệu ở New York đang sử dụng ứng dụng hẹn hò Hinge ngày càng nhiều. Họ cảm thấy bị thu hút bởi những anh chàng biết sửa chữa các việc vặt trong nhà.

Ăn tối và uống trà hay cà phê - các cô gái thực tế không còn coi trọng điều đó nữa mà giờ đây, "buổi hẹn hò đầu tiên" lý tưởng có thể gồm cả máy khoan, búa, cờ lê, ốc vít...

Hãy quên cocktail đi - những cô nàng độc thân thẳng thắn cho biết buổi hẹn hò đầu tiên hấp dẫn là liên quan đến sửa chữa đồ đạc, chứ không phải ở quán bar.

Storm Halestrap, 24 tuổi đến từ Brooklyn, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Thường xuyên sử dụng ứng dụng Hinge, cô chia sẻ về xu hướng mới lạ này có tên "Bob the Builder".

Hồi tháng 4 vừa qua, cô đã đăng video quay cảnh một người đàn ông đang khom lưng trên sàn nhà để lắp ráp một chiếc bàn gỗ với máy khoan. Hóa ra người đàn ông trong video là bạn trai hiện tại của cô. trước đó họ quen nhau qua ứng dụng phổ biến này. Anh chàng này làm trong lĩnh vực tài chính. Khi biết phòng ngủ của Halestrap hơi nhỏ và tối, anh đã đề nghị giúp cô tân trang lại. Cô chia sẻ: “Trên ứng dụng hẹn hò, tôi từng nói về việc muốn trồng cây để làm căn phòng sáng sủa hơn, và anh ấy nói sẽ mua cho tôi tất cả những cây tôi cần để trang trí căn phòng.”

Sau đó, cặp đôi thư giãn tại một tiệm cà phê, tiếp đó về nhà Storm Halestrap, cùng sắp xếp cây trong phòng và treo tranh vào những khoảng trống trên tường phòng ngủ.

Các chuyên gia cho biết xu hướng này thể hiện một điều, phái nữ giờ đây mong muốn ở người đàn ông biết sửa chữa những vật dụng trong nhà, chứ không chỉ là sự hòa hợp.

Ứng dụng hẹn hò nổi tiếng Hinge.

Tiến sĩ Jennifer Gunsaullus, nhà xã hội học, diễn giả và là người sáng lập trung tâm Courageous Intimacy (Mỹ) cho rằng, xu hướng này thể hiện mô hình truyền thống, trong đó nam giới sửa chữa, còn phụ nữ nhờ giúp đỡ". “Đàn ông gây ấn tượng bằng hành động, chứ không phải chỉ bằng lời nói, và thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề ngay từ lần hẹn đầu,” bà giải thích.

Những câu chuyện hẹn hò thú vị như vậy đang xuất hiện khắp TikTok thời gian qua.

“Tôi nghĩ xu hướng này rất dễ thương và thật tuyệt khi biết rằng các chàng trai luôn sẵn lòng muốn giúp đỡ. Điều đó cho thấy họ là người vui vẻ và tốt bụng,” Teana Heys, 23 tuổi, đến từ Seattle, bày tỏ.

Teana cho biết từng nhờ một người mới quen đến giúp lắp TV thay vì hẹn ăn tối. Đoạn video chia sẻ trải nghiệm của Heys trên TikTok đã viral chóng mặt vào tháng 9 năm ngoái, cô cho biết đã nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình. "Rất nhiều chàng trai đã phản hồi, hỏi cần sửa chữa gì," cô nói.

Một cô gái khác cũng đến từ Seattle, tên Rimika Banerjee, 24 tuổi, cũng rất vui khi được giúp đỡ trong lần chuyển nhà gần đây. "Tôi đã lường trước việc phải tự mình đóng tất cả đồ đạc, thật căng thẳng," Banerjee nói. “Tôi từng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có bạn trai, sau đó tôi đã mở ứng dụng Hinge."

Banerjee cho biết, chuyện về người lạ mới quen giúp sửa chữa đồ là câu chuyện hấp dẫn nhất trên Hinge từ trước đến nay của cô, thu hút được nhiều lượt tương tác và tin nhắn hơn bất kỳ câu chuyện tình yêu tán tỉnh nào trước đó. "Anh ấy đã giúp tôi dựng khung giường và là một trong những chàng trai tốt bụng nhất mà tôi từng gặp trên Hinge. Cảm giác như được trải nghiệm có bạn trai ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên vậy.”

Banerjee cho biết việc cùng nhau đóng đồ nội thất đã giúp giảm bớt áp lực, tạo ra sự gắn kết và giúp phá vỡ sự ngại ngùng ban đầu. Và mặc dù sau đó cả hai không tiếp tục hẹn hò, nhưng đã biến những việc tưởng chừng như rất nhàm chán trở thành một trải nghiệm hạnh phúc, vui vẻ.

Mặc dù đánh giá khá tốt những trải nghiệm chân thực này, tuy nhiên, bên cạnh đó, Tiến sĩ Jennifer Gunsaullus cũng cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn.

"Bạn nên cân nhắc việc cho ai đó vào nhà trong buổi hẹn hò đầu tiên là một việc nghiêm túc. Bạn nên tự hỏi bản thân: Mình có thực sự tin tưởng người này không?" cô nói, đồng thời khuyến nghị nên gặp gỡ ít nhất vài lần, tốt nhất là 3 lần, trước khi mời bất kỳ ai đến nhà.”

Gunsaullus cũng bày tỏ lo ngại về việc các chàng trai cảm thấy bị lợi dụng, đặc biệt nếu họ không biết mình đang bị quay phim để đăng lên mạng xã hội.