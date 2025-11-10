Tranh cãi việc chi 650.000 USD ‘dao kéo’ thay đổi cuộc đời

TPO - Một thanh niên Nhật Bản không ngần ngại chi hàng trăm USD để phẫu thuật thẩm mỹ sau khi trải qua những năm tháng bị miệt thị ngoại hình. Anh tuyên bố làm vậy để chứng minh những kẻ bắt nạt đã sai, nhưng nhiều cư dân mạng không đồng tình với suy nghĩ đó.

Theo hãng truyền thông Nhật Bản Matomedia, Allen (33 tuổi), đến từ tỉnh Kochi (miền Nam Nhật Bản), bị bắt nạt suốt những năm đi học. Anh là đối tượng trêu chọc của bạn học vì có nếp nhăn ở khóe miệng và tính cách rụt rè.

Bạn cùng lớp bỏ qua bàn học của Allen trong lúc dọn vệ sinh, chuyền tay những mẩu giấy ác ý về anh và thậm chí dùng compa chọc vào anh.

Allen lúc nhỏ.

Hệ quả của việc bị bắt nạt kéo dài là Allen trở nên nổi loạn. Anh bị đưa vào trại giáo dưỡng vị thành niên sau khi bị phát hiện trộm xe đạp và xe máy.

Kết thúc thời gian cải tạo, vào năm 18 tuổi, Allen quyết định thay đổi cuộc đời bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Anh muốn chứng minh những kẻ bắt nạt đã sai.

“Nếu trở thành người đẹp nhất thế giới, tôi sẽ thắng. Những đứa con trai và con gái từng bắt nạt tôi rồi cũng già đi thôi”, Allen nói.

Thanh niên 9x bắt đầu bằng các ca phẫu thuật mũi, miệng và mắt, tiêu tốn khoảng 15 triệu yên (98.000 USD).

Khi ngoại hình được cải thiện, anh đến Tokyo ra mắt trong chương trình tạp kỹ. Chưa hài lòng với ngoại hình, Allen tiếp tục “dao kéo”. Đến năm 2015, anh tiết lộ trải qua hơn 200 ca phẫu thuật và chưa có ý định dừng lại. Bên cạnh các ca phẫu thuật toàn thân (hông, chân và lưng), anh còn thực hiện những phương pháp làm đẹp như trị liệu laser và hút mỡ.

Với mục tiêu là vẻ đẹp như búp bê, Allen thường chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng có ý định phẫu thuật thẩm mỹ cả đời, bất chấp điều kiện sức khỏe.

Theo SMCP, Allen bị bệnh huyết áp cao. Do nhạy cảm với đau đớn, mỗi lần phẫu thuật, anh phải gây mê toàn thân. Điều này làm tăng rủi ro cho những người bị huyết áp cao nghiêm trọng.

Allen trước và sau những ca phẫu thuật đầu tiên.

Truyền thông xứ Phù Tang cho biết Allen đã chi hơn 100 triệu yên (650.000 USD) để phẫu thuật thẩm mỹ. Theo Allen, chi phí phẫu thuật được tích góp từ khoản quyên góp của các “nhà hảo tâm”.

Anh giải thích nhận hỗ trợ tài chính của 5-6 người giàu có (cả nam lẫn nữ) từ năm 17 tuổi. Đổi lại, anh phải dành thời gian cho họ, đi ăn uống, mua sắm và dự tiệc cùng họ.

Allen chia sẻ hình ảnh và cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của anh có hơn 340.000 người theo dõi.

Anh mô tả bản thân là nghệ sĩ giải trí, xuất hiện trên hai chương trình tạp kỹ của Fuji TV và quảng cáo cho một thương hiệu chăm sóc da. Anh cũng có kế hoạch xuất bản sách.

Câu chuyện của Allen thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng Nhật Bản và châu Á.

Bên cạnh những ý kiến đồng cảm với quá khứ bị bắt nạt và ủng hộ Allen theo đuổi mục tiêu cuộc đời, nhiều cư dân mạng tỏ ra không đồng tình với lối sống, quan điểm của anh. Họ cho rằng anh nghiện phẫu thuật thẩm mỹ đến mức ngày càng khó nhận ra, đồng thời lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Allen sau những ca phẫu thuật. Số khác chỉ ra có vẻ như Allen chưa thực sự thoát khỏi quá khứ, còn bối rối trước những định kiến về ngoại hình.

Cư dân mạng bình luận: “Nếu bạn thay đổi ngoại hình để trả thù những kẻ chế giễu mình, đó không phải là trả thù, mà là đầu hàng trước những giá trị của họ. Tự thương hại bản thân sẽ không cải thiện cuộc sống của bạn”, “Phẫu thuật thẩm mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Sự tự tin thực sự đến từ trí tuệ, lòng tốt và kiến thức, chứ không phải những thay đổi hời hợt”, "Điều anh ấy cần bây giờ là bác sĩ tâm lý để được giúp đỡ thoát khỏi chứng nghiện thẩm mỹ", "Vẻ đẹp là thứ chủ quan, tùy vào mắt người nhìn, không thể chạy theo gu thẩm mỹ của người khác mãi được"…