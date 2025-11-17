Cô gái ngã quỵ sau thử thách 36 ngày sống hoang dã trong rừng

TPO - Sau hơn một tháng cầm cự, thí sinh có biệt danh “mỹ nhân băng giá” cuối cùng phải từ bỏ thử thách sinh tồn hoang dã trong rừng. Ban tổ chức thông báo sức khỏe cô không đủ yêu cầu để tiếp tục tham gia cuộc thi.

Mới đây, thí sinh có biệt danh “mỹ nhân băng giá” buộc phải rút lui khỏi giải Thử thách sinh tồn hoang dã cực hạn quốc tế Cúp Lạc đà - núi Thất Tinh ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, vì không vượt qua được bài kiểm tra sức khỏe. Vì là người chơi nữ cuối cùng trụ lại tới thời điểm đó, việc cô rời thử thách thu hút đông đảo sự quan tâm.

Nữ thí sinh duy nhất sót lại của cuộc thi sinh tồn cuối cùng phải bỏ cuộc vì không đủ sức khỏe.

Theo Jiefang Daily, “mỹ nhân băng giá” tên thật là Dương Triêu Cần, 29 tuổi, đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ban đầu, cuộc thi có tổng cộng 100 người tham gia, trong đó chỉ có 7 phụ nữ. Dương Triêu Cần mang số báo danh thứ 13. Theo thời gian, 6 thí sinh nữ lần lượt bỏ cuộc vì nhiều nguyên nhân như đau nửa đầu do chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm quá lớn hoặc bị côn trùng độc cắn, dẫn đến dị ứng.

Riêng Dương không chùn bước trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó. Mỗi ngày, cô lên núi hái quả dại, rau dại, nướng châu chấu và uống nước bẩn để cầm hơi.

Sau nửa tháng, diện mạo của “mỹ nhân băng giá” thay đổi hoàn toàn. Cô gầy sọp đi thấy rõ, đầu bù, tóc rối, quần áo lem luốc, không còn vẻ bóng bẩy như trong bức ảnh selfie đăng trước khi bắt đầu. Vào thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin 100 thí sinh chỉ còn 22 người trụ lại được và chỉ có Dương Triêu Cần là phụ nữ.

Sau 30 ngày, nữ nhân viên văn phòng sụt khoảng 15 kg. Dẫu vậy, cô vẫn có sức leo lên vách đá cao hơn 1.500 m mỗi ngày để hái trái cây dại. Cô nổi tiếng với câu nói: “Càng ở tuyệt cảnh, tôi càng bình tĩnh”.

Ngoại hình "mỹ nhân băng giá" trước và sau nhiều ngày sống trong rừng sâu.

Ngoài thể lực, bất lợi lớn nhất của phụ nữ so với đàn ông trong thử thách sinh tồn là kỳ kinh nguyệt. Cô tham gia cuộc thi từ ngày thứ 2 của kỳ kinh nguyệt. Do quá vất vả, chu kỳ kéo dài thêm 8 ngày. Ban tổ chức chỉ cung cấp băng vệ sinh và khăn ướt, không có bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào khác.

Sohu đưa tin vào ngày thứ 36, “mỹ nhân băng giá” bị đau bụng kinh dữ dội, đến mức lăn lộn trên mặt đất. Cô hiểu nhầm bản thân bị tắc ruột, vừa ôm bụng vừa khóc, nhưng không chịu từ bỏ.

Cuối cùng, cô không thể chịu nổi mà ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán là suy dinh dưỡng, điều kiện sức khỏe không đủ đáp ứng đòi hỏi của cuộc thi, buộc phải rút lui trong tiếc nuối.

Hiện tại, sau khi truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, tình trạng của Dương Triêu Cần đã ổn định.

Đây là mùa thứ hai giải thử thách sinh tồn ở núi Thất Tinh được tổ chức. Luật thi đơn giản nhưng cũng khá khắc nghiệt: Thí sinh chỉ được mang theo con dao rựa và toàn bộ quá trình không được tiếp nhận bất kỳ nguồn tiếp tế nào từ bên ngoài.

Người trụ lại lâu nhất trong điều kiện hoang dã sẽ giành được chức vô địch, nhận giải thưởng 200.000 nhân dân tệ và giấy chứng nhận danh dự. Giải còn thiết lập phần thưởng nhiệm vụ sinh tồn 10 ngày. Tức là sau mỗi 10 ngày, thí sinh có thể chọn nhận thưởng để rút lui hoặc tiếp tục thử thách.

Cuộc thi tưởng chừng “ao làng” này lại bất ngờ tạo ra lượng tương tác khổng lồ. Bằng việc livestream hàng ngày và những đoạn video ngắn, nhiều thí sinh trở nên nổi tiếng. Tiêu biểu là “mỹ nhân băng giá” và Lâm Bắc, cựu sinh viên ngành Dược học tại Đại học Trung y Dược.

Số lượng người xem “mỹ nhân băng giá” trên Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) lên đến hàng trăm triệu. Cô còn được ban tổ chức ưu ái với lời hứa sắp xếp công việc cho sau khi mùa giải kết thúc.