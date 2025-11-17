Nữ kỹ sư công nghệ được khen là 'thần đồng AI'

TPO - La Phúc Lệ được ca tụng là nữ thần đồng AI của Trung Quốc, dù cô không thừa nhận danh xưng này. Gần đây, cô gây chú ý khi gia nhập đội ngũ nghiên cứu của Xiaomi.

Theo The Paper, ngày 12/11, La Phúc Lệ (Luo Fuli) xác nhận gia nhập Xiaomi, tập đoàn sản xuất hàng điện tử Trung Quốc, có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

“Trí tuệ nhân tạo cuối cùng sẽ bước từ ngôn ngữ sang thế giới vật lý. Tôi hiện đang ở Xiaomi MiMo, cùng nhóm nghiên cứu viên sáng tạo, tài năng và chân thành yêu nghề, nỗ lực xây dựng tương lai, dốc toàn lực hướng tới AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát) mà chúng tôi hằng mong mỏi”, cô chia sẻ.

Xiaomi MiMo được biết đến là mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên của Xiaomi.

La Phúc Lệ gây sốt khi thông báo gia nhập Xiaomi.

Việc lên tiếng này chấm dứt nhiều tháng đồn đoán liên quan đến điểm dừng chân tiếp theo của nữ kỹ sư công nghệ được ca ngợi là “thần đồng AI”.

Trước đó, có tin đồn để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực AI, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân đích thân chiêu mộ và trả lương cao (hàng triệu USD) mời nữ thiên tài AI thuộc thế hệ 9x. La Phúc Lệ ngay sau đó trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

La Phúc Lệ sinh năm 1995 tại thành phố Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Baidu, cô xuất thân trong gia đình bình thường, có cha làm thợ điện, còn mẹ là giáo viên.

Lúc còn nhỏ, La Phúc Lệ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với máy tính. Tuy vậy, cô vẫn đam mê ngành khoa học máy tính và quyết tâm theo đuổi giấc mơ này.

Ban đầu, cha mẹ cô cho rằng ngành học này không phù hợp với con gái. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của La Phúc Lệ, họ cũng ủng hộ.

Năm 2016, La Phúc Lệ thi đỗ vào ngành Khoa học máy tính tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Giai đoạn đầu, cô gặp khủng hoảng vì nền tảng lập trình gần như bằng không. Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ và quyết tâm chinh phục, cô leo từ vị trí “đội sổ” lên top đầu.

Cô sau đó được tuyển thẳng lên cao học tại Đại học Bắc Kinh, học bằng thạc sĩ ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Ra trường, cô gia nhập Học viện DAMO của Alibaba, làm nghiên cứu viên tại Phòng thí nghiệm Trí tuệ Máy móc, phụ trách phát triển mô hình tiền huấn luyện đa ngôn ngữ VECO, đồng thời thúc đẩy công việc mã nguồn mở của dự án AliceMind.

Năm 2022, La Phúc Lệ gia nhập quỹ đầu tư High-Flyer, tập trung vào giao dịch sử dụng các thuật toán, mô hình học máy.

Về sau, khi nhà sáng lập kiêm CEO Lương Văn Phong thành lập DeepSeek - chatbot miễn phí hoạt động tương tự ChatGPT, cô chuyển sang làm nghiên cứu viên học sâu của công ty con chuyên về AI này, tham gia phát triển các mô hình như DeepSeek-V2.

Trong bài báo mới nhất của DeepSeek trên tạp chí Nature, tên La Phúc Lệ được liệt kê, xác nhận đóng góp của cô đối với mô hình chatbot này.

Hiện tại, giới công nghệ đang trông chờ những thành tựu tiếp theo của La Phúc Lệ về AI tại Xiaomi.

Ở tuổi 30, La Phúc Lệ có lý lịch ấn tượng.

Nhìn vào quá trình phát triển của La Phúc Lệ, cư dân mạng Trung Quốc ca ngợi cô với danh xưng “nữ thần đồng AI”. Tuy nhiên, chính chủ không thừa nhận cách gọi này.

Vào tháng 2, cô gây chú ý với bài đăng khẩn thiết trên trang cá nhân. Trong đó, cô cầu xin dư luận trả lại cho cô môi trường yên bình để có thể tập trung làm việc.

“Vài năm trước, tôi đã nói rõ tôi không phải là thiên tài gì cả. Hệ quả của việc thần thánh hóa một người là càng nâng lên cao, ngã càng đau”, cô nhấn mạnh.

Nữ kỹ sư công nghệ lên án vấn nạn truyền thông sai sự thật, vì câu view mà bất chấp, gây ảnh hưởng xấu đến người trong cuộc.

“Các kênh chạy theo lưu lượng và lợi nhuận, xin hãy dừng lại! Đừng tiếp tục quấy rối gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cấp 2 và cấp 3. Tôi chỉ muốn lặng lẽ làm những việc khó nhưng đúng đắn, chỉ vậy thôi!”, La Phúc Lệ chốt lại.