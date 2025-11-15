Hơn 1.000 công trình làm lợi cả trăm tỷ đồng của tuổi trẻ TKV

TPO - Trong năm 2025, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam - TKV đã đăng ký đảm nhận thực hiện hơn 1.000 công trình thanh niên trị giá trên 115,5 tỷ đồng; 22 đề tài khoa học với giá trị hơn 25,2 tỷ đồng; 414 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi trên 15,8 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh của tập đoàn.

Ngày 14/11, Đoàn Thanh niên Tập đoàn công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam - TKV tổ chức chương trình tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi”, mô hình thanh niên quản lý xuất sắc năm 2025, chào mừng 89 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2025).

Anh Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên TKVcho biết, ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo trong toàn Đoàn.

Các hoạt động công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh được lan tỏa rộng rãi đến từng Chi đoàn, từng đoàn viên, phát huy mạnh mẽ phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên tình nguyện, xung kích đảm nhận công trình thanh niên, mô hình thanh niên quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của các đơn vị.

Anh Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên TKV - phát biểu tại chương trình.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TKV chỉ đạo cơ sở xây dựng chương trình công tác bám sát nhiệm vụ sản xuất; phối hợp lãnh đạo đơn vị phát động các phong trào thi đua gắn với mô hình “đường lò sạch”, “tuyến đường thanh niên”, “tổ sản xuất thanh niên”, tham gia vệ sinh công nghiệp tại đường lò, hầm bơm, tổ đội xe, nhà xưởng, khu tập thể… hướng tới xây dựng môi trường làm việc Sáng - Xanh - Sạch.

Theo báo cáo kết quả từ Đoàn Thanh niên TKV, trong năm 2025, phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn Đoàn đã đăng ký đảm nhận hơn 1.000 công trình thanh niên trị giá trên 115,5 tỷ đồng; 22 đề tài khoa học với giá trị hơn 25,2 tỷ đồng; 414 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi trên 15,8 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh của tập đoàn.

Trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi”. Ảnh: Minh Đức

Đoàn Thanh niên TKV cũng tổ chức gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ cho hạng mục “Đào chống Lò dọc vỉa thông gió 14.2-9 và Lò thượng cắt chợ 14.2-9 vỉa 14.2” do Đoàn Thanh niên Công ty Than Khe Chàm thực hiện, chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV lần IV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần I.

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên giữ vững ngày công, tác phong công nghiệp, thi đua nâng cao năng suất. Nhiều đoàn viên đạt mức thu nhập cao hơn 1,5- 2 lần lương bình quân phân xưởng. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên TKV có 2 đoàn viên đạt Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV do T.Ư Đoàn trao tặng.

Trao khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” năm 2025. Ảnh: Minh Đức

Phong trào “Đoàn viên lao động giỏi có thu nhập cao” được triển khai sâu rộng. Kết quả, có 39 đoàn viên tiêu biểu trong phong trào này được tuyên dương, khen thưởng.Tiêu biểu như anh Hò A Phong (dân tộc Giáy), Phân xưởng Khai thác 6 - Than Hà Lầm, với thu nhập bình quân năm 2024 là 36,2 triệu đồng (bằng 193% kế hoạch năm), 9 tháng đầu năm 2025 là 37,5 triệu đồng (bằng 188% kế hoạch năm); anh Trương Văn Huấn (dân tộc Dao), Phân xưởng K11 - Than Vàng Danh với thu nhập bình quân năm 2024 là 40,9 triệu đồng (bằng 169% kế hoạch năm), 9 tháng đầu năm 2025 là 45,3 triệu đồng (bằng 170% kế hoạch năm).