Một thợ lò được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

TPO - Chủ tịch nước vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho anh Phạm Đình Duẩn, thợ lò thuộc Phân xưởng Khai thác 14, Công ty CP Than Vàng Danh (Tập đoàn TKV).

Gần 20 năm gắn bó với hầm lò, vượt hàng nghìn mét sâu dưới lòng đất mỗi ngày, người thợ lò Phạm Đình Duẩn không chỉ là cánh chim đầu đàn của Công ty CP Than Vàng Danh, mà còn là biểu tượng cho tinh thần lao động sáng tạo, bền bỉ của người thợ mỏ hiện đại. Mới đây, anh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Sinh năm 1986, anh Phạm Đình Duẩn vào làm việc tại Công ty CP Than Vàng Danh (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) từ năm 2005. Suốt gần hai thập kỷ, anh chưa một lần rời hầm lò – nơi được coi là "trái tim" của ngành than.

Từ năm 2014, anh được giao nhiệm vụ tổ trưởng sản xuất tại Phân xưởng Khai thác 14. Dưới sự dẫn dắt của anh, tổ sản xuất liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 10–15% mỗi năm, nhiều năm liền được công nhận là “Tổ lao động xuất sắc”. Ngoài việc chỉ đạo sản xuất hiệu quả, anh còn là người truyền cảm hứng cho đồng đội bằng chính tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm.

Không chỉ giỏi nghề, anh Duẩn còn là cá nhân xuất sắc được tuyên dương trong nhiều phong trào thi đua của ngành và địa phương. Anh đã 10 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được vinh danh "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc", "Tài năng trẻ tiêu biểu Đoàn Than Quảng Ninh", "Chiến sĩ thi đua ngành Công Thương"...

Anh từng chia sẻ: “Công việc thợ lò vất vả nhưng đầy tự hào. Làm nghề này, chỉ cần luôn giữ được tinh thần cầu tiến và làm bằng cả trái tim thì dù gian khó cũng thấy nhẹ nhàng”.

Ngày 4/6/2025, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 936/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho anh Phạm Đình Duẩn – ghi nhận những đóng góp bền bỉ, sáng tạo trong lao động, sản xuất.

Đây là phần thưởng cao quý, không chỉ dành cho một cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của thợ mỏ vùng Mạo Khê, Uông Bí – những người đang ngày đêm “bám lò, giữ mỏ”, đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia.