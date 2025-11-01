Những người khởi tạo giá trị mới trong kỷ nguyên số

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo ông Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT - các bạn trẻ là những người đi đầu trên mặt trận chuyển đổi số, lực lượng dẫn dắt sự thay đổi trong tư duy và hành động, là những “người khởi tạo giá trị mới” cho tập đoàn và cho đất nước".

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lần thứ 24, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham dự của 136 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.523 đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn.

Dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

5dai-hoi-doan-vnpt.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước trưởng thành mới của tuổi trẻ VNPT - lực lượng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số của Tập đoàn và đất nước. Đại hội là dịp nhìn lại nhiệm kỳ 2022-2025 với nhiều thành quả nổi bật, đồng thời định hướng mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, thể hiện tinh thần “Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo”.

Đại hội tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm: tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXIII, chỉ ra hạn chế, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; bầu BCH Đoàn Tập đoàn khóa XXIV và đại biểu dự Đại hội Đoàn Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đoàn Chính phủ.

6dai-hoi-doan-vnpt.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn VNPT tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT - nhấn mạnh vai trò tiên phong của tuổi trẻ VNPT trong công cuộc chuyển đổi số nội bộ và đồng hành với Chính phủ thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều đoàn viên trẻ đã tham gia trực tiếp vào các dự án chiến lược như phát triển nền tảng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, hạ tầng dữ liệu quốc gia, hay các giải pháp AI, Cloud, IoT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

1dai-hoi-doan-vnpt.jpg
Các bạn trẻ tham gia đại hội

Thanh niên VNPT không chỉ là người thực thi mà còn phải là “người dẫn đường, khởi tạo giá trị mới cho tập đoàn và cho đất nước”. "Các bạn chính là những người đi đầu trên mặt trận chuyển đổi số, là lực lượng dẫn dắt sự thay đổi trong tư duy và hành động, là những người khởi tạo giá trị mới cho tập đoàn và cho đất nước", ông Thái nói.

3dai-hoi-doan-vnpt.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Trong bối cảnh tốc độ phát triển quan trọng hơn quy mô, sáng tạo quan trọng hơn tài nguyên, con người, đặc biệt là thế hệ trẻ trở thành trung tâm của mọi đổi mới. “Thách thức rất lớn, nhưng cơ hội còn lớn hơn. Nếu biết tận dụng tri thức, công nghệ và tinh thần dấn thân, tuổi trẻ VNPT có thể trở thành động lực chủ đạo đưa tập đoàn tiến nhanh hơn, xa hơn trên hành trình chuyển đổi số quốc gia”, ông Thái nói.

Ông kêu gọi đoàn viên VNPT bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng, sáng tạo không ngừng, dấn thân đổi mới và lan tỏa tinh thần “ONE VNPT”.

8dai-hoi-doan-vnpt.jpg
Các đại biểu tặng hoa Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT khóa 24, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn VNPT khóa 24 gồm 20 anh, chị. Ban Chấp hành Đoàn VNPT khóa 24 đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT, nhiệm kỳ 2025-2030.

2dai-hoi-doan-vnpt.jpg
Anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành khoá mới trong nhiệm kỳ mới

Anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT khoá 23 được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn Tập đoàn khoá 24; anh Nguyễn Tiến Nhâm giữ chức Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn.

7dai-hoi-doan-vnpt.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (ngoài cùng, bên phải) trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các đồng chí có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 5 đồng chí có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên VNPT.

Lưu Trinh
