TKV tiên phong, sáng tạo thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ

TPO - Ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho rằng, tuổi trẻ TKV cần tiên phong, chủ động, tích cực học tập, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, trong đó, tích cực triển khai ứng dụng Cơ giới hoá - Tự động hoá - Tin học hoá.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kỷ niệm 5 năm ngày Đoàn Thanh niên Tập đoàn hoạt động ở mô hình là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện (12/2/2020 - 12/2/2025).

Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Phát biểu tại chương trình, ông Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn cho biết, những năm qua, các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo của tuổi trẻ TKV đã được triển khai sâu rộng và có sức lan toả, tạo được dấu ấn tốt đẹp. Hàng nghìn công trình, phần việc khó, mô hình thanh niên đảm nhận đã hoàn thành, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất; nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

“Thông qua những phong trào này, tổ chức Đoàn các cấp được củng cố và phát triển, tập hợp được lực lượng tuổi trẻ ưu tú trên từng lĩnh vực. Chất lượng đoàn viên được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt huyết đã và đang là thế hệ kế tục tin cậy của TKV trong tương lai. Đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh niên Tập đoàn, sau 5 năm kiện toàn, nâng cấp đã có những bước phát triển nhanh chóng cả số lượng đoàn viên và chất lượng phong trào, với rất nhiều chương trình hành động thiết thực”, ông Thắng đánh giá.

Ông Thắng nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Tập đoàn đã rà soát toàn bộ các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của đất nước. Theo đó, sản lượng than sạch sản xuất tăng thêm 2.148 nghìn tấn so với kế hoạch. Đây là thách thức rất lớn đặt ra đối với Tập đoàn vì chúng ta bị giới hạn bởi giấy phép khai thác. Trên hành trình tới đây, tuổi trẻ TKV được xác định được vai trò “đầu tàu”.

Để thực hiện được sứ mệnh “đầu tàu” đó, một trong những vấn đề ông Thắng lưu ý tuổi trẻ TKV cần tiên phong, chủ động, tích cực học tập, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Theo đó, các bạn trẻ cần đi đầu đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, tích cực triển khai ứng dụng Cơ giới hoá - Tự động hoá - Tin học hoá vào tất cả các khâu sản xuất, góp phần tăng năng suất và tăng cường an toàn vệ sinh lao động. Các phong trào thanh niên phải thực sự thiết thực, không phô trương, hình thức. Thanh niên phải đi đầu, đảm nhận những phần việc khó, những công trình khó.

Tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có thành tích trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo - giai đoạn 2020 – 2025. Tổng giám đốc Tập đoàn tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn thanh niên than Quảng Ninh, vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Dịp này, 26 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc năm 2024 của TKV được khen thưởng, tặng bằng khen.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV và Đoàn Than Quảng Ninh phát động Cuộc thi trực tuyến với chủ đề “An toàn vệ sinh lao động - Hạnh phúc của gia đình, doanh nghiệp và xã hội”, diễn ra từ ngày 1/4 – 31/10/2025.