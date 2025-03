Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Tô thắm thêm lịch sử văn hiến, hào hùng của dân tộc

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ: “Trong không khí phấn khởi, vui tươi, sôi động của Tháng Thanh niên, chúng ta rất vui mừng tới dự lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024; đúng là những gương mặt rạng ngời của những tài năng trẻ ưu tú của đất nước trên tất cả các lĩnh vực và đại diện cho Thanh niên Việt Nam - những chủ nhân tương lai của đất nước, với sứ mệnh là đội xung kích, lực lượng tiên phong và tinh thần ‘Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng’ đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bạn trẻ ưu tú có mặt tại buổi lễ trang trọng này và toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam nhân Tháng Thanh niên lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cách đây hơn 5 thế kỷ, danh sĩ Thân Nhân Trung đã khẳng định ‘Hiền tài là nguyên khí quốc gia’. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, thời kỳ nào cũng ghi dấu sự đóng góp to lớn của các bậc hiền tài, trong đó có nhiều người dưỡng tâm, rèn chí, xây hoài bão lớn từ khi còn trẻ tuổi. Từ thuở các Vua Hùng dựng nước, đến những trang sử hào hùng của Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, cho đến thời đại Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng cống hiến tài năng và trí tuệ, vì độc lập, tự do và phát triển trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc ấm no của Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Người khẳng định ‘Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà’. Với tinh thần đó, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên và có nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích để thanh niên, những tài năng trẻ sẵn sàng tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển, bảo Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Tôi ghi nhận, đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển thanh niên, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước chúng ta.

Trong đó, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một sáng kiến có tác động lan toả cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm mục đích: Tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu niên; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng, tôn vinh thế hệ trẻ của đất nước chúng ta.

Trong suốt 29 năm qua của giải thưởng, gần 580 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng được tôn vinh đều là những tấm gương sáng và có những thành tích đặc biệt xuất sắc, cống hiến nổi bật trên các lĩnh vực cho đất nước, ghi đậm nét dấu ấn, trí tuệ, tài năng Việt Nam, tô thắm thêm lịch sử văn hiến hào hùng của dân tộc và ghi danh trên bản đồ thế giới”.