Dấu ấn đảm nhận việc mới, việc khó của sinh viên Thủ đô

TPO - Theo anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, một trong những điểm nhấn nổi bật năm học 2024-2025 là sinh viên thành phố đã xung kích, tình nguyện đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiều việc mới, việc khó như mô hình “Bình dân học vụ số”, “Hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp”, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tri thức và sức trẻ của sinh viên Thủ đô.

Ngày 10/11, Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2024-2025.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong năm học qua, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, hội viên được triển khai phong phú, sáng tạo. Các hội thi, diễn đàn, tọa đàm và hình thức truyền thông trên nền tảng số được tổ chức rộng khắp, nổi bật là cuộc thi “Pháp luật về bảo vệ môi trường qua lăng kính sinh viên thời đại mới” năm 2024, Hội thi “Ánh sáng soi đường” cấp thành phố năm 2025…

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phong trào “Sinh viên tình nguyện” tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của tuổi trẻ khối trường học trong các hoạt động vì cộng đồng. Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, một trong những điểm nhấn nổi bật năm học qua là sinh viên thành phố đã xung kích, tình nguyện đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiều việc mới, việc khó, như triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, “Hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp”, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tri thức và sức trẻ của sinh viên Thủ đô.

Tuổi trẻ khối trường học đã xung kích tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự góp sức của 8.800 tình nguyện viên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam - trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối đại học, cao đẳng, học viện năm học 2024-2025.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh với nhiều sân chơi trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Startupcity 2024, Innocity 2024, Festival Sáng tạo trẻ - Innovation Expo, Demo Day 2025, cùng Hội nghị liên kết cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong môi trường đại học. Các hoạt động này giúp sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa, thể chất được triển khai thường xuyên, tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho sinh viên.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN - trao tặng cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội SVVN cho các trường học trên địa bàn Thủ đô.

Công tác phát triển Đảng trong khối được chú trọng, với 3.061 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, 2.125 đoàn viên được giới thiệu xem xét, kết nạp 1.763 đảng viên mới.

Năm học 2025-2026, Hội Sinh viên TP Hà Nội đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Trọng tâm lớn nhất là việc tổ chức đại hội, hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XII.

Năm học này được xác định là năm đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tổ chức Hội và triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt". Các cấp bộ Hội sẽ tập trung nâng cao năng lực số cho hội viên, sinh viên, với chỉ tiêu 70% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội - trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị tiêu biểu.

Về công tác hỗ trợ sinh viên, các cấp bộ Hội đặt chỉ tiêu hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho 80.000 sinh viên, trong đó có 4.500 sinh viên có việc làm ổn định, cùng với việc huy động 3 tỷ đồng trao học bổng và hỗ trợ hiện thực hóa 20 khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.