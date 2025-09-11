Chàng trai mất hai tay làm nghề giao đồ ăn, viết thư pháp

TPO - Mất đi đôi tay sau khi bị điện giật lúc 4 tuổi, hiện Li Xiangyang hàng ngày đi giao đồ ăn, bán những bức thư pháp được viết bằng chân để nuôi gia đình.

Li Xiangyang năm nay 30 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, hiện sống cùng vợ và hai con.

Li mất cả hai tay khi bị điện giật lúc 4 tuổi, bi kịch khiến gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần.

Trả lời phỏng vấn, Li chia sẻ: “Những gì đã xảy ra không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể bước tiếp. Không cần phải day dứt hay than phiền”.

Li Xiangyang - dù bị mất cả hai cánh tay trong một tai nạn thời thơ ấu, vẫn tự tin nói rằng không có ích gì khi cứ mãi chìm đắm trong quá khứ.

Năm 8 tuổi, Li bắt đầu tập viết thư pháp bằng chân, bán tác phẩm của mình để kiếm thêm chút thu nhập giúp gia đình bớt khó khăn.

Tháng 7 vừa qua, khi cả hai con sắp vào mẫu giáo kéo theo chi phí sinh hoạt tăng cao, anh nhận thêm công việc giao đồ ăn bán thời gian.

Li Xiangyang bận rộn với công việc giao đồ ăn và viết thư pháp ở các địa điểm du lịch.

Giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp một bánh với hộp giao hàng đeo trên lưng, Li Xiangyang khéo léo di chuyển trên các con phố, với chiếc điện thoại gắn trên phần tay còn lại, anh dùng môi để điều khiển màn hình cảm hứng. Nhân viên các nhà hàng thường giúp anh xếp đồ ăn lên xe, và nhiều khách hàng tự xuống xe nhận hàng khi biết anh là người khuyết tật. Li cho biết anh đã gặp rất nhiều chủ cửa hàng và khách hàng tốt bụng, đôi khi còn nhận được tiền tip. Một chủ tiệm mì địa phương thường xuyên tặng anh nước uống và đồ ăn miễn phí. Những người bạn giao hàng khác cũng chỉ cho anh những mẹo nhỏ để tiết kiệm thời gian.

Li đã thành thạo với việc di chuyển giao đồ ăn nhờ sự chăm chỉ và được nhiều người giúp đỡ.

Trong tháng làm việc đầu tiên, Li đã hoàn thành gần 200 đơn hàng và kiếm được 1.300 nhân dân tệ (180 đô la Mỹ). Anh đã quyên góp số tiền đầu tiên này cho một tổ chức từ thiện. "Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Giờ đây, tôi muốn lan tỏa lòng tốt đó", anh nói.

Đến tháng 8, làm quen với nhịp độ công việc nhanh hơn, anh đã có thể giao tới 40 đơn mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của Li vẫn đến từ việc bán thư pháp vào buổi tối gần các điểm du lịch. Kẹp chiếc bút lông giữa các ngón chân phải, anh viết những chữ như "trời thưởng công lao" hay "giàu có".

Chính quyền địa phương cũng giúp Xiangyang có 1 quầy hàng miễn phí để hành nghề và ưu tiên để gia đình anh thuê nhà ở xã hội hàng năm với giá rẻ.

Li cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, tổ chức các buổi nói chuyện động viên trẻ em bị bỏ rơi ở các vùng nông thôn Trung Quốc và tài trợ cho một số sinh viên. "Tôi muốn nhiều người hơn nữa thấy được rằng, một người không có tay vẫn có thể làm việc chăm chỉ để kiếm sống", anh nói.

Vợ của Li thường xuyên đồng hành cùng anh.

Câu chuyện của Li đã thu hút đông đảo sự chú ý trên mạng xã hội đất nước tỉ dân, truyền cảm hứng và lan tỏa sự tích cực cho nhiều người.

Một người dùng mạng nhận xét: "Anh ấy là một người đàn ông kiên cường và cứng rắn, mạnh mẽ hơn nhiều người.”

"Tôi đã chia sẻ câu chuyện của anh với bạn bè. Đôi khi chúng tôi cảm thấy lạc lõng về tương lai, nhưng với anh là tấm gương, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình", một người khác nói.