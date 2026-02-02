UNIQLO tặng áo ấm trước thềm năm mới cho người dân tại Quảng Trị

Nhân dịp khánh thành điểm trường Cồn Roàng vào cuối tháng 1 vừa qua, 5.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH và 1.100 áo khoác chần bông PUFFTECH cũng được gửi tặng đến người dân và các em nhỏ tại các xã Thượng Trạch và Phong Nha, giúp mọi người thêm ấm áp trước thềm năm mới.

Thấu hiểu thực tế cơ sở vật chất của điểm trường, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng đã phối hợp triển khai dự án nâng cấp điểm trường Cồn Roàng. Trước thềm Tết Nguyên Đán, công trình mới gồm 02 phòng học, 02 phòng giáo viên và các công trình phụ thiết yếu khác đã được khánh thành, mang đến không gian giáo dục an toàn hơn, thuận tiện hơn và ấm áp hơn cho các em học sinh và giáo viên. Nguồn kinh phí của dự án được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Xuân/Hè 2025 vừa qua.

Hòa cùng niềm vui với thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch - điểm trường Cồn Roàng, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Năm 2025, miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi bão lũ và thiên tai. Với công trình hỗ trợ giáo dục tại điểm trường Cồn Roàng, UNIQLO mong muốn mang đến những hỗ trợ thiết thực cho người dân miền Trung, và đồng hành cùng địa phương trên hành trình phục hồi.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho giáo dục tại những vùng đất còn nhiều khó khăn tại Việt Nam, với niềm tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được nuôi dưỡng ước mơ trong một môi trường an toàn, trọn vẹn và ấm áp tình thương”, ông Akiyama Naoki chia sẻ thêm.

Không chỉ hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, UNIQLO còn mang triết lý LifeWear đến gần hơn với đời sống người dân thông qua sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear”. Đây là lần đầu tiên sáng kiến này được triển khai tại miền Trung. Theo đó, 5.000 sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH đã được trao gửi tận tay người dân, các thầy cô giáo và học sinh tại hai xã Thượng Trạch và xã Phong Nha, giúp việc sinh hoạt và giảng dạy hằng ngày thêm thuận tiện giữa cái lạnh khắc nghiệt. Hoạt động này là bước tiếp nối ý nghĩa sau hành trình tại Tuyên Quang vào tháng 11/2025, hoàn thành cam kết trao tặng 10.000 sản phẩm HEATTECH đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025.

Ngoài ra, 1.100 chiếc áo khoác chần bông PUFFTECH cũng được gửi tặng các em nhỏ tại xã Thượng Trạch, xã Phong Nha như một món quà thiết thực, ý nghĩa trước thềm năm mới, tiếp thêm niềm vui và sự ấm áp cho các em trên con đường đến trường.

UNIQLO là thương hiệu bán lẻ thời trang đến từ Nhật Bản. Sau 06 năm hiện diện tại Việt Nam, UNIQLO đã xây dựng hệ thống gồm 30 cửa hàng trên toàn quốc cùng cửa hàng trực tuyến, trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người tiêu dùng Việt Nam.

Kiên định với triết lý LifeWear, thương hiệu tạo ra những trang phục chất lượng, có tính ứng dụng cao, giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, UNIQLO luôn đề cao trách nhiệm xã hội và thường xuyên hợp tác với nhiều đối tác uy tín, trong đó có Quỹ Hy vọng, nhằm triển khai các sáng kiến chung tay cải thiện hạ tầng giáo dục và hỗ trợ cộng đồng tại các vùng sâu, vùng xa.