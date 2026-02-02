Tập trung triển khai các nghị quyết của Đảng, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XVI

TPO - Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031… là những nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại lễ chào cờ tháng 2 của cơ quan T.Ư Đoàn.

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 2/2026.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh về yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên 2026 và các hoạt động lớn của Đoàn trong thời gian tới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Cường Đặng

Tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, đã thông tin về kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tháng 1.

Từ ngày 1/1 đến nay, có hơn 12.000 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống báo chí Đoàn; hơn 122.000 sản phẩm truyền thông được đăng tải trên các nền tảng số, với tổng lượt tiếp cận trên 523 triệu lượt; ghi nhận hàng trăm nghìn thông điệp, lượt tương tác, thể hiện rõ tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam hướng về Đảng, về Đại hội XIV.

Trong đó, T.Ư Đoàn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trọng tâm hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức, kết hợp giữa trực quan tại cơ sở và truyền thông trên nền tảng số, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhiều chương trình đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục được triển khai hiệu quả, như: Chương trình “Mang Tết về nhà”; Chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương”; Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”.

Anh Bùi Quang Huy trao quà tết tặng cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc T.Ư Đoàn. Ảnh: Cường Đặng

Trong tháng 2, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng XIV của Đảng.

Chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Một số hoạt động lớn trong tháng 2, như: Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Anh Nguyễn Minh Triết trao quà tết tặng cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc T.Ư Đoàn. Ảnh: Cường Đặng

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà tết tặng cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc T.Ư Đoàn. Ảnh: Cường Đặng

Tại chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao tặng 50 suất quà tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc cơ quan T.Ư Đoàn. Mỗi suất quà gồm túi quà tết và tiền mặt, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, góp phần động viên tinh thần để cán bộ, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan.