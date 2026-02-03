Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thợ mộc ngày đêm 'thổi hồn' linh vật ngựa từ gỗ nhặt được sau lũ

Giang Thanh

TPO - Từ những khúc gỗ được lượm nhặt sau mùa nước lũ, những thợ mộc của Làng Củi Lũ (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) đã sáng tạo các mẫu linh vật ngựa gỗ độc đáo, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

tp-linh-vat-ngua-go-5.jpg
Những ngày cận Tết, xưởng điêu khắc của Làng Củi Lũ (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) luôn rộn rã tiếng cưa, tiếng đục. Trong không gian thơm mùi gỗ, những người thợ miệt mài tạo hình linh vật ngựa﻿ gỗ để kịp trả hàng Tết cho khách. Ảnh: Giang Thanh
tp-linh-vat-ngua-go-9.jpg
Từng khúc gỗ được xếp gọn, nằm chờ “lột xác” thành những chú ngựa với muôn dáng, trăm vẻ. Trong xưởng, khoảng chục thợ mộc tất bật đục đẽo không ngơi tay. Mỗi người thợ phụ trách một công đoạn, từ chọn phôi gỗ, tạo hình thô, đục đẽo chi tiết đến mài nhẵn, hoàn thiện và sơn phủ.
tp-linh-vat-ngua-go-6.jpg
Trong guồng quay hối hả ấy, anh Huỳnh Kim Tín (37 tuổi, thợ mộc làng Kim Bồng) tập trung đục từng chi tiết nhỏ để tạo hình đầu ngựa hoàn chỉnh. Tiếng dùi cui đập lộc cộc vào đục gỗ liên hồi, chẳng mấy chốc, một chú ngựa gỗ thành hình.
tp-linh-vat-ngua-go-7.jpg
Theo anh Tín, những ngày này, thợ mộc ở xưởng làm việc liên tục để sản xuất hàng Tết. Các mẫu ngựa gỗ với phong cách độc đáo, mới lạ được khách ưa chuộng, đặt hàng với số lượng lớn. “Từ khoảng 2 tháng trước Tết, anh em đã tập trung điêu khắc ngựa gỗ để phục vụ thị trường Tết. Mỗi ngày, chúng tôi đều bận bịu luôn tay”, anh Tín nói.
tp-linh-vat-ngua-go-10.jpg
tp-linh-vat-ngua-go-11.jpg
Thợ mộc ở xưởng đều xuất thân từ làng mộc Kim Bồng 500 tuổi của Hội An, có tay nghề cao. Trước đây, ở làng mộc, đa phần họ chỉ sản xuất các sản phẩm gỗ đại trà để phục vụ đời sống. “Tuy nhiên, ở Làng Củi Lũ, công việc yêu cầu sự sáng tạo nhiều hơn, kỹ thuật khó hơn và mẫu mã đa dạng hơn để phục vụ thị hiếu của khách du lịch. Người thợ không chỉ làm theo khuôn mẫu sẵn có mà được thỏa sức sáng tạo, gửi gắm cảm xúc vào từng tác phẩm”, anh Tín chia sẻ.
tp-linh-vat-ngua-go-14.jpg
Theo ông Lê Ngọc Thuận (người sáng lập Làng Củi Lũ), ý tưởng điêu khắc linh vật bắt đầu từ hành trình xây dựng làng nghề với những cuộc triển lãm con giống cùng họa sĩ Lê Thiết Cương﻿. Từ đó, việc tạo hình các linh vật trở thành không gian sáng tạo mới của những người thợ ở đây, để mỗi con vật không chỉ có hình dáng mà còn phải có hồn, có câu chuyện.
tp-linh-vat-ngua-go-15.jpg
Ngay từ giữa năm, Làng Củi Lũ đã bắt đầu lên ý tưởng và sản xuất linh vật ngựa gỗ phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán﻿. Đến nay, những người thợ ở đây sáng tạo được khoảng 20 – 30 mẫu tượng linh vật ngựa gỗ với nhiều tạo hình, khối dáng và điểm nhấn khác nhau.
tp-linh-vat-ngua-go-30.jpg
tp-linh-vat-ngua-go-18.jpg
tp-linh-vat-ngua-go-29.jpg
tp-linh-vat-ngua-go-28.jpg
Có thể kể đến đó là bộ sưu tập sơn mài tượng ngựa gỗ với các mẫu như: kỳ tượng, ngựa giao chỉ, ngựa vân giáp, ngựa hộ uy, Thánh Gióng… đến những mẫu điêu khắc gỗ rực rỡ sắc màu như: ngựa thanh nhã, mã thanh, ngựa hoàng tử…
tp-linh-vat-ngua-go-1.jpg
“Điều quan trọng nhất khi điêu khắc, tạo hình linh vật ngựa gỗ là phải bắt được tinh thần của con ngựa – từ khuôn mặt, vóc dáng đến sự uyển chuyển, thư thái hay mạnh mẽ. Khi bắt được cái “thần” ấy, mỗi tác phẩm sẽ tự kể câu chuyện của riêng mình”, ông Thuận chia sẻ.
tp-linh-vat-ngua-go-22.jpg
Trong văn hóa Việt, ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, trung thành và khát vọng vươn xa, bởi vậy, người Việt đặc biệt thích rước ngựa về nhà. Do đó, thị trường linh vật ngựa gỗ﻿ sôi động hơn so với các con giáp ở những mùa Tết trước.
tp-linh-vat-ngua-go-25.jpg
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Làng Củi Lũ cho ra thị trường khoảng vài nghìn sản phẩm điêu khắc linh vật ngựa gỗ﻿. Do lượng đơn đặt hàng nhiều nên xưởng đã ngừng nhận thêm để tập trung hoàn thiện các sản phẩm và giao hàng đúng hẹn cho khách.
tp-linh-vat-ngua-go-33.jpg
“Về nguyên liệu, những khúc củi vớt được trong mùa lũ thường dành cho các điêu khắc ngựa lớn. Đối với các sản phẩm vừa, nhỏ và đồ decor, chúng tôi ưu tiên sử dụng gỗ rừng trồng ngắn ngày như xà cừ, cao su để hỗ trợ bà con trồng rừng và phát triển hệ sinh thái rừng bền vững”, ông Thuận cho hay.
Giang Thanh
#điêu khắc gỗ #linh vật ngựa #ngựa gỗ #Làng Củi Lũ #Hội An #Đà Nẵng #Tết Nguyên đán #thợ mộc #làng mộc Kim Bồng #linh vật ngựa gỗ

Xem thêm

Cùng chuyên mục