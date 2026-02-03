Thợ mộc ngày đêm 'thổi hồn' linh vật ngựa từ gỗ nhặt được sau lũ

TPO - Từ những khúc gỗ được lượm nhặt sau mùa nước lũ, những thợ mộc của Làng Củi Lũ (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) đã sáng tạo các mẫu linh vật ngựa gỗ độc đáo, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ.