Thợ mộc ngày đêm 'thổi hồn' linh vật ngựa từ gỗ nhặt được sau lũ

TPO - Từ những khúc gỗ được lượm nhặt sau mùa nước lũ, những thợ mộc của Làng Củi Lũ (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) đã sáng tạo các mẫu linh vật ngựa gỗ độc đáo, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thợ mộc ở xưởng đều xuất thân từ làng mộc Kim Bồng 500 tuổi của Hội An, có tay nghề cao. Trước đây, ở làng mộc, đa phần họ chỉ sản xuất các sản phẩm gỗ đại trà để phục vụ đời sống. “Tuy nhiên, ở Làng Củi Lũ, công việc yêu cầu sự sáng tạo nhiều hơn, kỹ thuật khó hơn và mẫu mã đa dạng hơn để phục vụ thị hiếu của khách du lịch. Người thợ không chỉ làm theo khuôn mẫu sẵn có mà được thỏa sức sáng tạo, gửi gắm cảm xúc vào từng tác phẩm”, anh Tín chia sẻ.
Có thể kể đến đó là bộ sưu tập sơn mài tượng ngựa gỗ với các mẫu như: kỳ tượng, ngựa giao chỉ, ngựa vân giáp, ngựa hộ uy, Thánh Gióng… đến những mẫu điêu khắc gỗ rực rỡ sắc màu như: ngựa thanh nhã, mã thanh, ngựa hoàng tử…