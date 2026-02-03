Thái Nguyên khởi công cầu Gia Bảy, giúp tăng khả năng thoát lũ trên sông Cầu

TPO - Cầu Gia Bảy dài hơn 180m, thiết kế dây văng, bề rộng mặt cầu 23,5m với tổng mức đầu tư hơn 617 tỷ đồng. Dự kiến, dự án xây mới cầu Gia Bảy sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Ngày 3/2, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy. Đây là công trình giao thông trọng điểm, cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường khả năng thoát lũ sông Cầu và hoàn thiện hạ tầng đô thị trung tâm tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, Cầu Gia Bảy kết nối phường Phan Đình Phùng với phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên), giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực trung tâm tỉnh.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, cầu cũ đã xuống cấp, đặc biệt do ảnh hưởng của mưa lũ đợt bão số 11 (tháng 10/2025), kết cấu công trình bị tác động nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hiện trạng cầu gây thắt hẹp dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng hai bên bờ sông trong mùa mưa lũ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 5/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) là đơn vị thi công.

Theo thiết kế, cầu chính dài hơn 180m, thiết kế dây văng, bề rộng mặt cầu 23,5m. Phần đường đầu cầu được đầu tư đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung. Tổng mức đầu tư dự án hơn 617 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Phối cảnh cầu Gia Bảy mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Linh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ. Quá trình thi công phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công (nếu có).