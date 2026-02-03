Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng PGS.TS Trần Hoàng Ngân, luật sư Phan Trung Hoài

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong số các đảng viên nhận phần thưởng cao quý của Đảng dịp này có luật sư Phan Trung Hoài (đảng viên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM) và PGS.TS Trần Hoàng Ngân (đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM).

Chiều 3/2, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng tặng 23 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, dự buổi lễ.

Trong số các đảng viên nhận phần thưởng cao quý của Đảng dịp này có luật sư Phan Trung Hoài (đảng viên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM) và PGS.TS Trần Hoàng Ngân (đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM). Ông Phan Trung Hoài và ông Trần Hoàng Ngân đều đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng dịp này.

Ông Phan Trung Hoài sinh năm 1960 tại Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông Phan Trung Hoài kinh qua các vị trí công tác tại Sở Tư pháp TPHCM, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp đầu tư TPHCM; Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

img-8871.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 40 năm tuổi đến đảng viên Phan Trung Hoài. Ảnh: Ngô Tùng
img-8883.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đến ông Trần Hoàng Ngân.
img-8885.jpg
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao huy hiệu cao quý đến các đảng viên cao tuổi đảng.

Ông Trần Hoàng Ngân sinh năm 1964 tại Campuchia. Ông từng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM; Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, ĐBQH khóa XIII, XIV, XV, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Thư ký, trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM.

img-8838.jpg
img-8840.jpg
img-8864.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao danh hiệu cao quý của Đảng đến các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh: Lễ trao huy hiệu Đảng đợt này thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ, to lớn của các đồng chí đảng viên trong suốt chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng, mà còn là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng; là minh chứng sinh động cho ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến không mệt mỏi và phẩm chất đạo đức trong sáng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đợt ngày 3/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng đến 3.518 đảng viên.

Đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”

Ngày 3/2, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 1/2 đến 2/3, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là động lực quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đợt thi đua nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn lực lượng về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 96 năm thành lập, xây dựng và phát triển; kết quả, ý nghĩa và những định hướng lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, đúng đắn, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố; tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

anh-4.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: BĐBP TPHCM
Ngô Tùng
