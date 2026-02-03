Bí thư chi bộ tham mưu phát động chương trình ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Là Bí thư chi bộ Ban Công tác xã hội (Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), ông Cao Xuân Thạo tham mưu phát động nhiều cuộc vận động lớn, trong đó có các cuộc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ trong năm 2024, 2025, tiếp nhận hàng nghìn tỷ đồng.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025, tối 3/2/2026.

Trong danh sách 96 bí thư chi bộ xuất sắc được tuyên dương dịp này, có ông Cao Xuân Thạo - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác xã hội, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Thạo bày tỏ niềm vinh dự khi được tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc đúng dịp kỷ niệm thành lập Đảng.

Ông Cao Xuân Thạo (áo đen) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận ủng hộ từ Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ bà con vùng ảnh hưởng bởi bão lũ, năm 2025. Ảnh: PV.

Là Bí thư chi bộ Ban Công tác xã hội, trong 5 năm qua, ông Cao Xuân Thạo luôn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Tham mưu tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của MTTQ Việt Nam, trong đó có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Ông Cao Xuân Thạo đã giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai các chương trình phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào tối 17/10 hằng năm; hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” trong phạm vi cả nước; tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết.

Năm 2023-2024, ông Cao Xuân Thạo đã xây dựng Đề án, tham mưu tổ chức lễ phát động và tổ chức vận động nguồn lực ủng hộ làm 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024); tham mưu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ phát động phong trào thi đua: “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Ông Cao Xuân Thạo cũng tham mưu Đoàn Chủ tịch phát động vận động toàn dân tham gia ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi) năm 2024 với lượng kinh phí toàn hệ thống Mặt trận trên 5.000 tỷ đồng và qua tài khoản Ban Vận động cứu trợ Trung ương trên 2.500 tỷ đồng.

Năm 2025 vừa qua, ông Thạo tham mưu Đoàn Chủ tịch 2 đợt phát động vận động toàn dân ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ với lượng kinh phí toàn hệ thống lên tới trên 4.300 tỷ đồng; qua tài khoản Ban Vận động cứu trợ Trung ương trên 1.400 tỷ đồng.

Đặc biệt, ông Thạo đã nỗ lực tham mưu để làm tốt nhất việc sao kê, công khai, minh bạch các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng tạo dựng củng cố niềm tin của nhân dân trong công tác cứu trợ và các hoạt động vì an sinh cộng đồng.

5 năm qua, ông Thạo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được nhận 5 bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 1 chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chi bộ Ban Công tác xã hội có 33 đảng viên. Là Bí thư Chi bộ, ông Cao Xuân Thạo thường xuyên đề ra các sáng kiến tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực chất với chuyên môn. Mới đây nhất, từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, gợi mở tư duy mới về công tác Mặt trận”. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề này, các cán bộ, đảng viên trong chi bộ rất hào hứng và đã đưa ra rất nhiều sáng kiến, giải pháp mới cho công tác.

“Là bí thư chi bộ, tôi tự thấy mình đã làm tốt việc tạo ra những chủ đề, không gian để khơi nguồn sáng tạo, tạo niềm hứng khởi mới cho cán bộ, đảng viên”, ông Thạo nói.

Chia sẻ với phóng viên, ông Cao Xuân Thạo cho rằng, để trở thành một bí thư chi bộ tốt, phẩm chất quan trọng nhất là phải gương mẫu từ công việc chuyên môn đến sinh hoạt, đời sống hằng ngày, đặc biệt là phải gương mẫu trong hy sinh vì công việc chung, vì lợi ích của tập thể và uy tín của tổ chức.

“Là bí thư chi bộ, trưởng đơn vị thì phải làm thật tốt việc quán xuyến, lo toan, cân đối, kiểm soát công việc, đồng thời phải hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp tháo gỡ khó khăn, qua đó, họ cũng sẽ cùng với mình nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Cao Xuân Thạo nói.

Bên cạnh đó, theo ông Cao Xuân Thạo, cần phải quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những tâm tư của cán bộ, đảng viên. “Mỗi băn khoăn, tâm tư của đảng viên đều có nguyên do nhất định, có những việc do chưa hài lòng, thấy vô lý, bức xúc… việc của lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo đơn vị là phải tiếp nhận, nắm tình hình, xác minh, trao đổi, giải thích thấu đáo. Quan trọng nhất là mình phải chia sẻ, sống thẳng, sống thật thì sẽ thuyết phục được cán bộ, đảng viên”, ông Cao Xuân Thạo chia sẻ.