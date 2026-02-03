Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thời tiết Tết Nguyên đán cả nước như nào?

Nguyễn Hoài
TPO - Miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh trong khoảng thời gian từ ngày 14 - 20/2 (từ ngày 27 Tết đến mùng 4 Tết), trời có thể rét về đêm và sáng, trưa và chiều trời nắng nhẹ. Nam Bộ, Tây Nguyên ít khả năng xuất hiện nắng nóng dịp Tết.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nhận định cho thấy vào khoảng thời gian từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết (từ 14 - 20/2) chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc.

Dự báo thời gian này, miền Bắc phổ biến hình thái thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều có nắng nhẹ.

Các tỉnh miền Trung từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết trời phổ biến ít mưa, nắng nhẹ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết tốt, chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng trong thời gian này.

Thời tiết Tết trên cả ba miền năm nay khá đẹp, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.

Về tình hình triều cường tại khu vực Nam Bộ dịp Tết năm nay, ông Lâm cho hay, thời gian xuất hiện triều cường từ 14 - 22/2. Tuy nhiên đợt triều cường lần này ít khả năng gây ngập lụt diện rộng, vùng ảnh hưởng chủ yếu là các nơi trũng thấp ven sông, ven biển.

“Nhìn chung thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán năm 2026 khá đẹp, ít khả năng xuất hiện các hình thái thời tiết nguy hiểm, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du xuân”, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng lưu ý, đây là những nhận định xa. Bản tin dự báo thời tiết Tết nguyên đán Bính Ngọ cụ thể sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cập nhật 1 ngày/lần vào 16h30 các ngày từ 6 - 20/2/2026 trên các website www.nchmf.gov.vn, www.kttv.gov.vn

Nguyễn Hoài
