Mùa đông lạ ở Việt Nam

TPO - Trong khi miền Bắc đang trải qua mùa đông khá ấm thì khu vực Nam Bộ gồm TPHCM có nhiều ngày nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, vượt qua cả mùa đông năm 2016, khi một đợt đại hàn mạnh nhất trong nhiều năm tràn xuống nước ta.

Nước ta đang trong cao điểm của mùa đông năm nay, thường kéo dài trong tháng 1-2 hằng năm. Tuy nhiên, theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua một mùa đông khá ấm.

Hai đợt rét nhất từ đầu mùa tập trung vào các ngày 6-10/1 và 22-25/1. Tuy nhiên, đây đều là những đợt rét ngắn ngày.

Trong đó ngày 21/1 là ngày rét nhất từ đầu đông với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 8-11 độ, vùng núi từ 5-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, cá biệt đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi đón gió mùa đông bắc đầu tiên, nhiệt độ giảm xuống -0,1 độ vào rạng sáng 22/1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định thời gian còn lại của mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động với tần suất yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm nếu có chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Một điểm đặc biệt của mùa đông năm nay là dù không khí lạnh có cường độ không quá mạnh, hoạt động với tần suất thấp nhưng lại lấn khá sâu xuống các khu vực ở nước ta khiến Nam Bộ đang trải qua một mùa khô có nền nhiệt khá thấp.

Trong tháng 1/2026, sáu trạm đo của khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục trong tháng 1. Trong đó nhiệt độ tại Tà Lài (Đồng Nai) ngày 10/1 xuống 13.9 độ, thấp hơn nhiệt độ được thiết lập vào năm 2018.

Nhiệt độ tại Phan Rí (Lâm Đồng) ngày 9/1 xuống còn 15.3 độ, cũng thấp hơn kỷ lục được ghi nhận vào năm 2018. Tại Biên Hoà ngày 9/1, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16.6 độ, vượt qua cả kỷ lục được thiết lập năm 2016, khi nước ta hứng chịu một đợt đại hàn trên diện rộng.

Nhà Bè (TPHCM), Cần Thơ (TP Cần Thơ) và điểm đo Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cũng ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục trong tháng 1.

Bên cạnh đó, người dân Đông Nam Bộ cũng trải qua nhiều ngày trời rét về đêm và sáng sớm, người dân miền Tây cũng có những ngày cảm nhận được trời se lạnh vào sáng.

Trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình trong tháng 01/2026 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, một số nơi ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 1-1,5 độ, có nơi cao hơn.

Trong đó, tại trạm Đắk Tô (Quảng Ngãi) đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày là 33,7 độ vào ngày 17/1/2026, vượt qua giá trị lịch sử cùng thời kỳ là 33,3 độ vào tháng 1/1998.