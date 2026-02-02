Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết liên quan đến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Văn phòng Quốc hội vừa thông tin về chương trình phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự kiến, phiên họp thứ 54 sẽ diễn ra trong 0,5 ngày, vào sáng 3/2, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

22tv.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các nghị quyết và công tác giám sát.

Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026.

Luân Dũng
