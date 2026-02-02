Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Giao thông Hà Nội ngày cận Tết: 'Lúc nào cũng là giờ cao điểm'

Đức Nguyễn
TPO - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, áp lực phương tiện tăng đột biến khiến các cửa ngõ và trục nội đô Hà Nội thường xuyên ùn ứ. Dòng xe chen chúc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, xóa nhòa ranh giới giữa giờ thấp điểm và cao điểm, khiến việc đi lại của người dân trở nên chật vật.

VIDEO: Giao thông Hà Nội dịp cận Tết: Giờ nào cũng là 'giờ cao điểm'.

tp-d-196.jpg

Những ngày cuối năm, áp lực giao thông đã đè nặng lên nhiều tuyến đường Hà Nội, khiến tình trạng ùn ứ xuất hiện từ sớm, người dân di chuyển vất vả.

tp-d-201.jpg
tp-d-197.jpg
tp-d-199.jpg

Tuyến Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy hướng vào trung tâm thành phố xảy ra ùn ứ kéo dài, dù thời điểm này chưa phải giờ cao điểm.

tp-d-202.jpg

Ôtô dàn hàng 5 chiếm kín mặt đường.

tp-d-225.jpg
tp-d-214.jpg

Tình trạng ùn tắc xuất hiện cả trên tuyến Vành đai 3 trên cao và các tuyến bên dưới, theo hướng từ Phạm Hùng đến nút giao Nguyễn Trãi.

tp-d-212.jpg

Trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

tp-d-226.jpg
tp-d-218.jpg

Nhiều xe máy "bị nhốt giữa rừng ôtô".

tp-d-224.jpg

Người dân tất bật mua cành đào dịp Rằm tháng Chạp, báo hiệu không khí Tết đã cận kề.

tp-d-217.jpg
tp-d-222.jpg

Đến 10h sáng, trục đường Nguyễn Trãi vẫn ùn tắc kéo dài. Chị Thu Thảo (phường Đống Đa) cho biết: “Những ngày này ra đường lúc nào cũng đông, tắc, đi làm mà cứ ngỡ giờ nào cũng là giờ cao điểm.”

tp-d-207.jpg

Cận Tết, để kịp giờ làm việc, nhiều người dân cho biết phải dậy từ sớm để chủ động di chuyển.

tp-d-208.jpg

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) nhận định, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh là nguyên nhân khiến giao thông căng thẳng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường điều tiết, phân luồng tại các tuyến, nút giao trọng điểm nhằm giảm ùn tắc những ngày cận Tết..

Đức Nguyễn
