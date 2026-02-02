Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hình ảnh mới nhất về nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long hơn 2.380 tỷ đồng

Trọng Tài
TPO - Dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang tăng tốc thi công toàn bộ các hạng mục để kịp về đích đúng hẹn. Với tổng vốn hơn 2.380 tỷ đồng, công trình này được kỳ vọng là điểm nhấn hạ tầng quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội."

Diện mạo nút giao VĐ3,5 - Đại lộ Thăng Long hơn 2.380 tỷ đồng dần lộ diện.
c14.jpg

Tháng 4/2025, Thành phố Hà Nội khởi công dự án xây dựng nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng.

tp-c5.jpg

Hiện tại các hạng mục của dự án đang được thi công triển khai đồng loạt từ hạng mục hầm, đường, cống...

c6.jpg

Trên đại công trường, công nhân, máy móc được huy động, thi công "3 ca, 4 kíp" với quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch đề ra.

tp-c15.jpg
tp-c40.jpg
tp-c38.jpg

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông: Hầm chui trực thông theo hướng đường Lê Trọng Tấn (nay là Hoàng Tùng) đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Hoàng Tùng, bố trí 4 làn xe với tổng chiều dài 975m.

tp-c10.jpg
tp-c12.jpg
tp-c36.jpg

Đến nay, hai nhịp cầu nhánh 4 đã hoàn thành, nhà thầu đang thi công các nhịp cầu nhánh 1, 2 và 3.

tp-c46.jpg

Hạng mục cầu đã thi công 59% cọc khoan nhồi D1000 và 35,7% cọc khoan nhồi D1500; hoàn thành 37,5% bệ/mố trụ cầu và 35% thân trụ cầu.

tp-c6.jpg
tp-c7.jpg
tp-c15.jpg

Đồng thời hoàn thành 2 nhịp cầu nhánh 4, cùng lúc đang thi công các nhịp cầu nhánh 1, 2 và 3. Với hạng mục hầm, nhà thầu đã hoàn thành ép cọc bê tông cốt thép cho 10/15 đốt hầm hở; đã hoàn thành đổ bê tông 1/9 đốt hầm kín (đốt HK4A) và 2/15 đốt hầm hở (đốt HP7, HP8); đang thi công các đốt hầm hở phía đường Hoàng Tùng (các đốt HP5, HP6).

tp-c3.jpg

Các nhà thầu đang thi công kết cấu hầm kín, hầm hở, cầu nhánh tuabin, tường chắn bê tông cốt thép, cùng các hạng mục đắp nền đường, thoát nước, chiếu sáng và giao thông tạm. Khi hoàn thành, nút giao dự kiến tối ưu hóa khả năng kết nối với các tuyến hiện hữu, giảm ùn tắc, đồng thời thúc đẩy hình thành các khu đô thị vệ tinh phía Tây Hà Nội, góp phần hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch Thủ đô.

Trọng Tài
#Nút giao #Vành đai 3.5 #Đại lộ Thăng Long #Hà Nội #Giao thông

