Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Công viên hồ điều hòa Mai Dịch 'thay áo mới' sau phản ánh xuống cấp

Đức Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thời gian dài xuống cấp, công viên hồ điều hòa Mai Dịch (phường Phú Diễn) đang được cải tạo, chỉnh trang nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan, môi trường và phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

VIDEO: Công viên hồ điều hòa Mai Dịch được cải tạo, chỉnh trang sau thời gian xuống cấp.
tp-d-187.jpg

Trước đó, báo Tiền Phong có phản ánh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch (phường Phú Diễn) với rác thải bủa vây, gạch lát nứt vỡ, nhiều hạng mục hư hỏng... Đại diện UBND phường Phú Diễn cho biết sẽ khẩn trương duy tu, sửa chữa các hạng mục, hoàn thành trước ngày 10/2/2026.

tp-d-185.jpg
tp-d-168.jpg
tp-d-179.jpg

Trong ngày đầu tháng 2, công tác duy tu, sửa chữa tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch được triển khai với nhiều hạng mục như cải tạo vỉa hè, thay mới gạch lát, lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng, chăm sóc thảm cỏ, vệ sinh mặt hồ....

tp-d-167.jpg

Nhiều đoạn gạch lát trong công viên bị nứt vỡ, xuống cấp được công nhân cải tạo, thay mới nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

tp-d-164.jpg
tp-d-161.jpg

Công tác duy tu, sửa chữa các hạng mục trong và ngoài công viên đang được triển khai đồng loạt.

tp-d-188.jpg

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt quanh công viên hồ điều hòa Mai Dịch, khắc phục tình trạng thiếu ánh sáng trước đây.

tp-c.jpg

Sau khi được vệ sinh, mặt nước quanh hồ đã trở nên sạch sẽ hơn.

tp-d-180.jpg

Công nhân chăm sóc, cắt tỉa thảm cỏ trong khuôn viên công viên.

tp-d-181.jpg
tp-d-176.jpg
tp-d-158.jpg

Máy móc, vật liệu xây dựng được tập kết quanh công viên nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

tp-d-190.jpg
tp-d-159.jpg

Anh Nguyễn Đức Nam (phường Cầu Giấy) cho biết khá bất ngờ khi công viên những ngày gần đây đã sạch sẽ, ít rác hơn. “Tôi thấy việc chỉnh trang như vậy rất tốt, không gian đẹp hơn, người dân yên tâm vui chơi, tập thể dục”, anh Nam chia sẻ.

tp-d-189.jpg

Sau thời gian ngắn duy tu, khuôn viên công viên đã có những thay đổi bước đầu, rác thải giảm rõ rệt, nhiều đoạn gạch lát hư hỏng được thay thế.

tp-d-186.jpg

Được biết, công viên hồ điều hòa Mai Dịch (phường Phú Diễn) được khởi công từ năm 2016, chính thức đưa vào sử dụng năm 2018, với tổng mức đầu tư khoảng 957 tỷ đồng. Dù từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” của khu vực, song trong nhiều năm qua, công viên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

tp-d-157.jpg

Việc chỉnh trang, duy tu được kỳ vọng giúp công viên hồ điều hoà Mai Dịch phát huy đúng vai trò không gian xanh, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

image-1.jpg

Vị trí công viên trên bản đồ. (Ảnh: Google Maps)

Đức Nguyễn
#công viên #Mai Dịch #cải tạo #khu vui chơi #môi trường #cảnh quan #xanh #hiện trạng công viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục