Hà Nội Công viên hồ điều hòa Mai Dịch 'thay áo mới' sau phản ánh xuống cấp

TPO - Sau thời gian dài xuống cấp, công viên hồ điều hòa Mai Dịch (phường Phú Diễn) đang được cải tạo, chỉnh trang nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan, môi trường và phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

VIDEO: Công viên hồ điều hòa Mai Dịch được cải tạo, chỉnh trang sau thời gian xuống cấp.

Trước đó, báo Tiền Phong có phản ánh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch (phường Phú Diễn) với rác thải bủa vây, gạch lát nứt vỡ, nhiều hạng mục hư hỏng... Đại diện UBND phường Phú Diễn cho biết sẽ khẩn trương duy tu, sửa chữa các hạng mục, hoàn thành trước ngày 10/2/2026.

Trong ngày đầu tháng 2, công tác duy tu, sửa chữa tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch được triển khai với nhiều hạng mục như cải tạo vỉa hè, thay mới gạch lát, lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng, chăm sóc thảm cỏ, vệ sinh mặt hồ....



Nhiều đoạn gạch lát trong công viên bị nứt vỡ, xuống cấp được công nhân cải tạo, thay mới nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Công tác duy tu, sửa chữa các hạng mục trong và ngoài công viên đang được triển khai đồng loạt.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt quanh công viên hồ điều hòa Mai Dịch, khắc phục tình trạng thiếu ánh sáng trước đây.

Sau khi được vệ sinh, mặt nước quanh hồ đã trở nên sạch sẽ hơn.

Công nhân chăm sóc, cắt tỉa thảm cỏ trong khuôn viên công viên.

Máy móc, vật liệu xây dựng được tập kết quanh công viên nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Anh Nguyễn Đức Nam (phường Cầu Giấy) cho biết khá bất ngờ khi công viên những ngày gần đây đã sạch sẽ, ít rác hơn. “Tôi thấy việc chỉnh trang như vậy rất tốt, không gian đẹp hơn, người dân yên tâm vui chơi, tập thể dục”, anh Nam chia sẻ.

Sau thời gian ngắn duy tu, khuôn viên công viên đã có những thay đổi bước đầu, rác thải giảm rõ rệt, nhiều đoạn gạch lát hư hỏng được thay thế.

Được biết, công viên hồ điều hòa Mai Dịch (phường Phú Diễn) được khởi công từ năm 2016, chính thức đưa vào sử dụng năm 2018, với tổng mức đầu tư khoảng 957 tỷ đồng. Dù từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” của khu vực, song trong nhiều năm qua, công viên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Việc chỉnh trang, duy tu được kỳ vọng giúp công viên hồ điều hoà Mai Dịch phát huy đúng vai trò không gian xanh, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Vị trí công viên trên bản đồ. (Ảnh: Google Maps)