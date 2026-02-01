Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5

Thanh Hiếu

TPO - Hiện nay, các hộ gia đình trong chỉ giới GPMB dự án đường Vành đai 2,5 các đoạn tuyến đang tự nguyện di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

tp.jpg
Những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy đang được tiến hành khẩn trương. Nhiều hộ dân đã chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án
tp-4.jpg
Đoạn tuyến nối từ Cầu Giấy tới Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5) dài khoảng 420m. Từ cuối năm 2025, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 334/338 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất thu hồi gần 19.000m2.
tp-2-6756.jpg
tp-1-3218.jpg
tp-3-6133.jpg
Theo ghi nhận, hiện nay người dân trong chỉ giới GPMB dự án đang tự nguyện di dời tài sản. Những công trình, hạng mục xây dựng trong khu vực dự án đang dần được tháo dỡ, phá bỏ theo kế hoạch.
tp-12.jpg
tp-10.jpg
tp-9.jpg
tp-8-6989.jpg
Bà Nguyễn Thị Chi, ngõ 165 Cầu Giấy cho biết, thửa đất của gia đình bị thu hồi rộng khoảng 150m2 hiện là nơi cư trú của 2 hộ (hộ bà Chi và em trai). Theo phương án, gia đình bà và em trai được hỗ trợ 2 căn tái định cư tại phố Trần Thái Tông. Hiện gia đình đang di dời tài sản, tháo dỡ công trình, dự kiến sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương ngày 2/2. Dù vậy, bà cũng mong muốn sớm nhận được tiền hỗ trợ để trang trải cuộc sống.
tp-7-305.jpg
tp-6-76.jpg
tp-5-6622.jpg
Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch, UBND phường Cầu Giấy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Với những trường hợp không bàn giao mặt bằng, phường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, dự kiến thực hiện trong quý I/2026.
123.jpg
Tương tự, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đi qua phường Khương Đình có chiều dài 1.520m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m với tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 60.902,1 m2, liên quan đến 703 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
tp-7.jpg
Đến nay, phường Khương Đình đã hoàn thành GPMB đối với 13/13 cơ quan, đơn vị. Với các cá nhân còn lại, phường đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và công khai dự thảo hơn 250 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
621668576-1452136543584584-1870486921701126590-n.jpg
622400355-1454049433393295-2455772395859480910-n.jpg
624661561-1454049546726617-5244111075556765444-n.jpg
Bên cạnh đó, UBND phường Khương Đình đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng. Theo kế hoạch điều chỉnh, 3/4 gói thầu quan trọng được đẩy sớm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý II/2026 lên ngay trong quý I/2026. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng điều chỉnh tổng giá trị các gói thầu và dự phòng phí theo hướng cập nhật sát hơn với thực tế, phù hợp biến động giá và yêu cầu kỹ thuật.
tp-8.jpg
tp-6.jpg
tp-5.jpg
Trong bối cảnh hạ tầng giao thông đô thị đang chịu nhiều áp lực, việc đẩy nhanh các thủ tục lựa chọn nhà thầu, song hành với công tác GPMB và tổ chức thi công, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét cho dự án Vành đai 2,5.
Thanh Hiếu
#Đường Vành đai 2 #Phường Cầu Giấy #Giải phóng mặt bằng #Phường Khương Đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục