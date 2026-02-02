Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công 'dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô'

Cùng tham dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc… cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến dự Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City. Ảnh: Như Ý.



Lễ khởi công dự án là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), là minh chứng sống động cho tinh thần bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được triển khai là bước cụ thể hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm của Thủ đô, góp phần thực hiện chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực Vành đai 3 trở vào.

Việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp căn cơ để tái cấu trúc không gian phát triển một cách bền vững. Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được lựa chọn là một trong những dự án trọng điểm, đóng vai trò hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City. Ảnh: Như Ý.



Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City, thực hiện bởi Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Tập đoàn Sunshine) - Công ty Cổ phần Thái Nam Land (Tập đoàn Thái Nam), được đánh giá là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Có quy mô gần 700 ha, dự án không chỉ xác lập vị thế của một đô thị kiểu mẫu về hạ tầng tiên tiến, đồng bộ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cấp tiêu chuẩn sống, gia tăng nguồn cung và bình ổn thị trường nhà ở trong trung và dài hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Như Ý.



Được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2032, Bắc Thăng Long - Urban City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh - sinh thái - thông minh, tham khảo các kinh nghiệm quy hoạch tiên tiến của Singapore, trong đó hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn với không gian xanh chiếm tỷ trọng lớn tạo nên một chỉnh thể đô thị hoàn chỉnh, có khả năng tự vận hành và phát triển bền vững trong dài hạn.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35 ha, tọa lạc tại các xã Phúc Thịnh - Thiên Lộc - Mê Linh, ngay cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, nơi đang được định hình là trục phát triển đô thị mới mang tầm chiến lược của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Dự án nằm giữa hai hành lang giao thông huyết mạch gồm Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), đồng thời thuộc vùng ảnh hưởng của Vành đai 4, trục động lực quốc gia đang từng bước hoàn thiện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Như Ý.



Từ vị trí này, dự án thụ hưởng hệ kết nối đa lớp hiếm có, bao gồm mạng lưới đường bộ liên vùng, các cây cầu huyết mạch vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị Metro số 4, 7 và 9 theo quy hoạch, cùng lợi thế tiếp cận nhanh sân bay quốc tế Nội Bài.

Dự án có khả năng kết nối thuận lợi với trung tâm Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô mở rộng như Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, cũng như các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City tạo điều kiện lý tưởng để triển khai một mô hình quy hoạch đồng bộ, bài bản và dài hạn, khắc phục triệt để tình trạng phát triển manh mún, chắp vá, vốn là rào cản khiến nhiều khu đô thị trước đây chưa phát huy được hiệu quả tổng thể.

Phối cảnh và thông tin về dự án. Ảnh: Như Ý.



Khi hoàn thành, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được kỳ vọng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu trong tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Dự án mở ra trục phát triển chiến lược phía Bắc, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, giảm tải cho khu vực trung tâm và nâng cao năng lực vận hành tổng thể của Thủ đô.