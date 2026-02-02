Thêm một hầm chui ở nút giao lớn nhất TPHCM được thông xe

TPO - TPHCM đã chính thức thông xe hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú - công trình giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông, góp phần giải tỏa ùn tắc và tăng cường kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sáng 2/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) đã tổ chức lễ thông xe hạng mục hầm chui HC1-02, nút giao An Phú. Tham dự buổi lễ có ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Hầm chui HC1-02 nhìn từ trên cao.

Hầm chui HC1-02 kết nối từ cầu Bà Dạt đến đường Mai Chí Thọ trong phạm vi nút giao An Phú, gồm 2 chiều xe, mỗi chiều 2 làn. Công trình phục vụ lưu thông giữa trục Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn), đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại. Hầm có tổng chiều dài khoảng 480 m.

Theo ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, nút giao An Phú là công trình giao thông trọng điểm của TPHCM, có tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng từ ngân sách. Đây là nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng, giữ vai trò cửa ngõ chiến lược khu vực phía Đông, nơi giao cắt của nhiều trục giao thông huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và hệ thống kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe hầm chui HC1-02.

Trong nhiều năm, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động logistics, đi lại của người dân và năng lực cạnh tranh của TPHCM. Việc đầu tư xây dựng nút giao An Phú thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng then chốt, đồng thời chuẩn bị điều kiện kết nối hiệu quả với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác cùng với hầm HC1-01 đã hình thành trục lưu thông liên tục giữa khu vực trung tâm TPHCM và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo đánh giá của chủ đầu tư, khi vận hành đồng bộ, dự án có thể giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực An Phú đến khoảng 80% so với thời điểm trước khi triển khai.

Việc hoàn thành và thông xe hạng mục này trước Tết Nguyên đán 2026 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, doanh nghiệp và ngành vận tải trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Hầm chui sẽ giúp giải tỏa áp lực giao thông qua khu vực nút giao thông An Phú.

Các phương tiện đầu tiên lưu thông qua hầm chui mới.

Khu vực nút giao thông An Phú và hầm chui HC1-02 nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

“Ban Giao thông sẽ tiếp tục tập trung cao độ, tổ chức thi công quyết liệt các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn của toàn dự án nút giao thông An Phú,” ông Nguyễn Anh Minh khẳng định.

Theo Ban Giao thông, bên cạnh hai hầm chui HC1-01 và HC1-02, dự án đã hoàn thành cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và cầu N2. Các hạng mục còn lại gồm nhánh cầu N3 dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2026; các nhánh N4, N1.1 và N1.3 hoàn thành vào 30/6/2026. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026 nếu được bàn giao đủ mặt bằng trong quý I/2026.