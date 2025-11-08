Khánh thành đường Liên Phường, 'giải cứu' kẹt xe nút giao lớn nhất TPHCM

TPO - Tuyến đường Liên Phường dài 6,7 km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua dự án The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú - nút giao lớn nhất TPHCM.

Ngày 8/11, nhà phát triển dự án Masterise Homes đã thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan tổ chức lễ thông xe đường Liên Phường, một trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TPHCM. Công trình được hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe đường Liên Phường.

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TPHCM) có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660 m, vận tốc thiết kế trên đường 60 km/h, thiết kế đường rộng 60 m.

Với vai trò kết nối liên vùng, tuyến đường Liên Phường dài 6,7 km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua dự án The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú - nút giao lớn nhất TPHCM.

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến dự án The Global City và 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm phường Bến Thành. Cùng với hạ tầng tỷ USD đang được đồng bộ triển khai, công trình này sẽ thúc đẩy lưu thông thương mại tại The Global City và tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía Đông TPHCM.

Tuyến đường mới giúp giảm áp lực cho nút giao An Phú - nút giao lớn nhất TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giám đốc khối Phát triển Kinh doanh miền Nam, Tập đoàn Masterise cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi sau 1 năm, Masterise Homes tiếp tục được đồng hành cùng chính quyền địa phương để đưa công trình quan trọng này vào vận hành. Việc phát triển The Global City cùng hạ tầng xung quanh thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc kiến tạo khu đô thị biểu tượng, một trung tâm sôi động, thịnh vượng hàng đầu Việt Nam. Thông qua hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện, chúng tôi mong muốn mang lại giá trị sống bền vững và góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại cho TPHCM”.

Song song sự kiện thông xe đường Liên Phường, chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình” lần thứ I năm 2025 đã diễn ra trong không gian Khu đô thị The Global City nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài phường Bình Trưng cùng tham gia đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo.

Gần 5.000 người chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình” lần thứ I.

Hoạt động thu hút gần 5.000 người tham dự, góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân.