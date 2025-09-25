Phó Thủ tướng kiểm tra cầu và nút giao phức tạp nhất đường Vành đai 3 TPHCM

TPO - Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, tại 2 điểm gồm cầu Bình Gởi và nút giao Tân Vạn. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo TPHCM.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài đầu tư khoảng 76,34 km, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; được khởi công tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM cho biết, với công trình cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Về thi công, sản lượng thực hiện của dự án thành phần 1 (DATP1) đạt 58,7%, DATP3 đạt 47,0%, DATP5 đạt 45,6% và DATP7 đạt 81,9% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/12 sẽ thông xe 24,1 km đường cao tốc, bao gồm 14,7 km tại TPHCM, 6,4 km tại Tây Ninh (Long An cũ) và 3,0 km tại TPHCM (khu vực Bình Dương cũ). Đến 30/6/2026, thông xe toàn tuyến dự án.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Công trình cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Đối với nút giao Tân Vạn thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, được khởi công từ tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, với mức đầu tư 1.848 tỷ đồng. Đây là nút giao được nhà đầu tư đánh giá lớn và phức tạp nhất của đường Vành đai 3 TPHCM.

Ông Trần Hùng Việt - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương cho biết, gói thầu XL1 (nút giao Tân Vạn) đạt 31,2%, chậm tiến độ so với kế hoạch.

Theo ông Việt, các nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp thi công tại một số vị trí. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như nền đất yếu cần thời gian lún dài (9-12 tháng) và giá vật liệu xây dựng biến động.

Nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị đã ký giao ước thi đua 100 ngày để hoàn thành các hạng mục trước 19/12/2025. Đồng thời, đã kiến nghị UBND TPHCM nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn để đảm bảo hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu dự án Vành đai 3 TPHCM trong thời gian qua. Ông đánh giá từ sau đợt kiểm tra tháng 6 đến nay, các gói thầu đã có bước tiến rõ rệt, nhiều hạng mục đạt sản lượng tốt.

Phó Thủ tướng lưu ý mục tiêu đến cuối năm nay phải cơ bản hoàn thành toàn tuyến để kịp tổ chức lễ thông xe vào ngày 19/12/2025. Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "100 ngày đêm, 3 ca 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi thông xe.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, khó khăn lớn nhất hiện nay là xử lý nền đất yếu. Do đó, các đơn vị thi công cần áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp, khắc phục kịp thời, đảm bảo đúng quy định.