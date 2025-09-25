Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng kiểm tra cầu và nút giao phức tạp nhất đường Vành đai 3 TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, tại 2 điểm gồm cầu Bình Gởi và nút giao Tân Vạn. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo TPHCM.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài đầu tư khoảng 76,34 km, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; được khởi công tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM cho biết, với công trình cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Về thi công, sản lượng thực hiện của dự án thành phần 1 (DATP1) đạt 58,7%, DATP3 đạt 47,0%, DATP5 đạt 45,6% và DATP7 đạt 81,9% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/12 sẽ thông xe 24,1 km đường cao tốc, bao gồm 14,7 km tại TPHCM, 6,4 km tại Tây Ninh (Long An cũ) và 3,0 km tại TPHCM (khu vực Bình Dương cũ). Đến 30/6/2026, thông xe toàn tuyến dự án.

bd-1.png
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM
bd-2.png
Công trình cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Đối với nút giao Tân Vạn thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, được khởi công từ tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, với mức đầu tư 1.848 tỷ đồng. Đây là nút giao được nhà đầu tư đánh giá lớn và phức tạp nhất của đường Vành đai 3 TPHCM.

Ông Trần Hùng Việt - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương cho biết, gói thầu XL1 (nút giao Tân Vạn) đạt 31,2%, chậm tiến độ so với kế hoạch.

Theo ông Việt, các nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, điều chuyển khối lượng và thay đổi giải pháp thi công tại một số vị trí. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như nền đất yếu cần thời gian lún dài (9-12 tháng) và giá vật liệu xây dựng biến động.

bd-3.png
Nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị đã ký giao ước thi đua 100 ngày để hoàn thành các hạng mục trước 19/12/2025. Đồng thời, đã kiến nghị UBND TPHCM nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn để đảm bảo hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu dự án Vành đai 3 TPHCM trong thời gian qua. Ông đánh giá từ sau đợt kiểm tra tháng 6 đến nay, các gói thầu đã có bước tiến rõ rệt, nhiều hạng mục đạt sản lượng tốt.

Phó Thủ tướng lưu ý mục tiêu đến cuối năm nay phải cơ bản hoàn thành toàn tuyến để kịp tổ chức lễ thông xe vào ngày 19/12/2025. Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "100 ngày đêm, 3 ca 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi thông xe.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, khó khăn lớn nhất hiện nay là xử lý nền đất yếu. Do đó, các đơn vị thi công cần áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp, khắc phục kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Hương Chi
#nút giao Tân Vạn #cầu Bình Gởi #Vành đai 3 TPHCM #kiểm tra #công trình #Phó Thủ tướng Mai Văn Chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục