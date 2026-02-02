Thịt heo ‘leo thang’ cận Tết

TPO - Những ngày đầu tháng 1, giá thịt heo tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM tăng mạnh theo đà đi lên của giá heo hơi, khiến không ít người tiêu dùng giật mình, buộc phải cân nhắc lại chi tiêu trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần.

Chợ lẻ “nóng” theo giá heo hơi

Ngày 1/2, chị Nguyễn Thị Trang (ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) đi chợ gần nhà đã không khỏi bất ngờ khi sạp thịt quen thông báo giá sườn non vọt hơn 200.000 đồng/kg. “Do cuối năm nhiều việc nên tôi chỉ đi chợ mỗi cuối tuần. Mới một tuần thôi mà giá thịt heo tăng nhanh quá, tôi phải mua ít lại để cân đối chi tiêu” - chị Trang chia sẻ.

Thịt heo tăng giá cận Tết, người mua thắt chặt chi tiêu

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống khác trên địa bàn TPHCM cho thấy, giá thịt heo đồng loạt tăng. Nạc nọng hiện được bán với giá 230.000 – 250.000 đồng/kg, ba rọi dao động 160.000 – 180.000 đồng/kg; các loại thịt mông, nạc dăm phổ biến ở mức 150.000 – 160.000 đồng/kg. So với tháng trước, thịt heo tăng thêm từ 10.000 – 20.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 30% so với giai đoạn giá chạm đáy hồi tháng 5.

Giá tăng nhanh khiến sức mua tại chợ lẻ có dấu hiệu chững lại. Nhiều tiểu thương cho biết người dân có xu hướng mua ít hơn hoặc chuyển sang các phần thịt giá thấp để tiết kiệm chi phí.

Theo bà Huệ, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Bến Thành (phường Sài Gòn), giá heo hơi tăng gần như theo ngày buộc người bán phải điều chỉnh giá bán lẻ trong khi sức mua vẫn còn yếu. “Nếu không tăng giá thì lỗ. Để tránh tồn hàng, tôi giảm khoảng 50% lượng thịt nhập so với tháng trước”, bà Huệ nói.

Tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cho biết, do giá tăng cao nên phải lấy hàng ít vì sợ bán không được

“Tết chưa tới mà giá thịt đã cao ngang thịt bò, đi chợ phải tính toán kỹ hơn”, chị Minh Hà (ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ khi đang mua thực phẩm tại một chợ truyền thống. Theo chị Hà, thịt heo vẫn là nguyên liệu không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết, song mức giá hiện nay buộc nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, mỗi đêm tiếp nhận trung bình hơn 5.300 con heo. Giá heo mảnh được thương lái điều chỉnh tăng mạnh, hiện ở mức 95.000 – 100.000 đồng/kg, cao hơn tháng trước khoảng 20.000 đồng/kg. Giá heo pha lóc cũng tiếp tục tăng đáng kể, như thịt đùi đã lên 100.000 đồng/kg (tăng thêm 5.000 đồng); nạc dăm tăng lên 130.000 đồng/kg; ba rọi đạt 145.000 đồng/kg; cốt lết lên 97.000 đồng/kg; giò trước 90.000 đồng/kg…

Theo số liệu từ chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo hơi do các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đưa về cơ sở giết mổ tại TPHCM hiện ở mức 71.500 – 74.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng so với trước đó. Trong khi đó, heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Thịt heo tại chợ đầu mối cũng thay đổi từng ngày theo hướng tăng

Tại chợ đầu mối Bình Điền, giá heo mảnh bình quân khoảng 90.000 đồng/kg. Các mặt hàng pha lóc có nhu cầu cao như ba rọi, sườn non, đùi rọ… tăng từ 10 – 20%, phổ biến trong khoảng 140.000 – 200.000 đồng/kg.

Theo thương lái, việc các doanh nghiệp chăn nuôi chỉ điều chỉnh giảm giá heo hơi tại khu vực phía Bắc là do trước đó giá tăng mạnh khiến sức mua suy giảm. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, nhu cầu vẫn cao nên giá chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tìm cách ghìm giá, bán không lợi nhuận

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết đơn vị thường xuyên yêu cầu thương nhân chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, chợ tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, báo cáo các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ hoặc tăng giá bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài tìm cách ổn định giá thịt heo cận Tết, chợ đầu mối còn tăng cường kiểm soát về an toàn thực phẩm

Theo ông Lê Văn Tiển, Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo hơi thời gian qua có biến động nhưng nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát. Hiện giá heo hơi loại 1 ở mức khoảng 74.000 đồng/kg, tăng so với tuần trước và cao hơn đáng kể so với tháng trước. Tuy nhiên, chưa xuất hiện tình trạng tăng đột biến hay sốc giá.

Ban quản lý các chợ đầu mối cho biết vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường, thường xuyên tổng hợp số liệu, báo cáo Sở Công Thương TPHCM để phục vụ công tác điều hành, bình ổn giá. Nhìn chung, nguồn cung thịt heo vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Về an toàn thực phẩm, các chợ đầu mối đã chủ động triển khai chương trình xã hội hóa kiểm nghiệm. Theo đó, chợ tự chi kinh phí để test nhanh các chỉ tiêu như hàn the, chất cấm đối với thịt heo; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với rau củ quả.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra nguồn hàng, giá cả tại kênh phân phối hiện đại, trong đó đặc biệt quan tâm đến mặt hàng thịt heo

Nhằm góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ người dân mua sắm Tết, hệ thống đại siêu thị GO! triển khai chương trình “bán thịt heo tươi không lợi nhuận” trên toàn quốc đến ngày 12/2. Chương trình áp dụng cho khoảng 70 mã sản phẩm thịt heo tươi nội địa, trong đó nhiều mặt hàng được “khóa giá” suốt thời gian triển khai.

Tại khu vực miền Nam, thịt đùi heo VietGAP được bán với giá 112.000 đồng/kg; thịt heo xay 113.000 đồng/kg; thịt vai 115.000 đồng/kg; cốt lết 115.000 đồng/kg; ba rọi 150.000 đồng/kg, giảm từ 16 – 21% so với giá thông thường.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, thiên tai và bão lũ khiến nguồn cung thịt heo cuối năm có sự khan hiếm nhất định, đẩy giá tại chợ truyền thống tăng cao. “Chúng tôi chủ động đàm phán với nhà cung cấp để thực hiện chương trình bán không lợi nhuận, góp phần bình ổn giá, giúp người dân đón Tết trọn vẹn hơn”, bà Vân nói.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Vissan cho biết, đơn vị đã chuẩn bị khoảng 530 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời dự trữ thịt heo đông lạnh để sẵn sàng can thiệp khi giá biến động mạnh.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi tăng mạnh trước Tết Nguyên đán 2026 là hệ quả của tình trạng mất cân đối cung cầu kéo dài, cộng với chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi cao và tâm lý thận trọng tái đàn. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể chững lại trong những tuần sát Tết khi các doanh nghiệp bán lẻ, chế biến đã chủ động kịch bản bình ổn.