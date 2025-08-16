TPHCM: Người dân ngại ăn thịt heo

TPO - Dù giá thịt heo tại TPHCM đã giảm tới cả chục nghìn đồng mỗi ký nhưng sức mua vẫn èo uột. Nỗi lo dịch tả heo châu Phi khiến nhiều bà nội trợ dè dặt, tiểu thương than thở vì ế ẩm, sức mua chậm...

Thịt ê hề “ngóng” khách

Ngày 16/8, tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM, những quầy hàng thịt heo đầy ắp hàng tươi mới. Giá cả mặt hàng này cũng “dễ chịu” hơn so với những tháng trước đó, như ba rọi 155.000 – 158.000 đồng/kg, sườn non 180.000 - 190.000 đồng/kg, nạc đùi 123.000 đồng/kg…

Quầy thịt heo của chị Nương tại chợ Bàn Cờ (phường Bàn Cờ) tuy có khá nhiều khách nhưng theo bà chủ này, lượng khách giảm khoảng 50% do nhiều người lo ngại dịch tả heo châu Phi.

Lo ngại dịch tả heo châu Phi, người tiêu dùng hạn chế mua sản phẩm này để chế biến bữa ăn trong gia đình.

“Chúng tôi lấy thịt từ lò uy tín, có hóa đơn đầy đủ, chỉ bán thịt trong ngày chứ không tồn cũ. Thế mà khách vẫn e ngại, nhiều người nghe đến dịch bệnh là không dám mua” - chị Nương nói.

Ở chợ Bà Chiểu, tiệm bà Mai, tiểu thương hơn 50 năm bán thịt heo cũng rơi vào cảnh đìu hiu. Trước kia, mỗi ngày bà nhập cả trăm ký, lễ Tết còn gấp đôi. Nay chỉ dám lấy khoảng 30 ký nhưng bán cả ngày vẫn chưa hết. “Hồi trước giá cao thì người ta tiết kiệm, giờ giá giảm mà lại sợ dịch bệnh, thành ra càng khó bán hơn” - bà Mai chia sẻ.

Trong khi chợ truyền thống ế ẩm, siêu thị lại tung hàng loạt chương trình giảm giá. Hệ thống WinMart áp dụng mức giảm 20% cho hội viên, giá thịt mát chỉ từ 119.000 - 163.000 đồng/kg. Vissan, Hà Hiền, Saigon Co.op cũng giữ giá ổn định, thậm chí giảm thêm để kích cầu.

Bà Mai, tiểu thương chợ Bà Chiểu có hơn 50 năm bán thịt heo tại chợ.

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn, hiện giá heo mảnh loại 1 chỉ 76.000 đồng/kg, loại 2 là 68.000 đồng/kg. Đại diện chợ cho biết, không chỉ thịt heo, nhiều mặt hàng khác cũng rơi vào cảnh sức mua sụt giảm, phản ánh khó khăn chung của thị trường chứ không phải do dịch bệnh.

Heo bình ổn giảm giá

Mới đây, Sở Tài chính TPHCM vừa công bố bảng giá mới trong Chương trình bình ổn thị trường năm 2025 - Tết Bính Ngọ 2026. Nhiều sản phẩm thịt heo giảm từ 1.000 - 10.000 đồng/kg, tương đương 1-7% so với mức cũ. Cụ thể, thịt đùi còn 127.000 đồng/kg, thịt vai 134.000 - 150.000 đồng/kg, cốt lết 139.000 - 147.000 đồng/kg, chân giò 119.000 - 125.000 đồng/kg.

Thịt heo bình ổn vừa được Sở Tài chính TPHCM điều chỉnh giá giảm tới 10.000 đồng, các siêu thị còn tăng cường khuyến mãi thêm nhằm kích thích sức mua

Đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết, việc điều chỉnh giá trong chương trình chủ yếu được thực hiện dựa trên diễn biến giá heo thực tế ngoài thị trường và đề xuất từ các đơn vị tham gia, nhưng sẽ đảm bảo mức giá hài hòa giữa quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại “thủ phủ” chăn nuôi heo Đồng Nai, tính từ đầu năm đến 10/8, địa phương này ghi nhận 24 ổ dịch tại 20 xã, buộc tiêu hủy hơn 4.100 con heo. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng gần 190%, số heo chết tăng hơn 700%.

Đồng Nai hiện có đàn heo gần 4,2 triệu con, chiếm hơn 14% cả nước. Dù phần lớn là chăn nuôi trang trại quy mô lớn, nhưng dịch bệnh chủ yếu tái phát ở các hộ nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh kém. Nguy cơ dịch tiếp tục lây lan được đánh giá là rất cao.

Theo các chuyên gia, nếu dịch bệnh kéo dài, nguồn cung sụt giảm thì giá thịt heo dịp cuối năm có thể lại tăng trở lại

Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, nhiều hộ vì lo sợ nên tranh thủ bán tháo để “chạy dịch”. Nguồn cung ra thị trường tăng đột ngột khiến giá càng giảm. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu dịch kéo dài, nguồn cung sụt giảm thì giá thịt heo dịp cuối năm có thể lại tăng trở lại.