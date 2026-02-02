Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Từ thứ Hai đến thứ Sáu (2-6/2), miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, không mưa, trời rét, riêng thứ Tư đến thứ Sáu rét về đêm và sáng. Từ thứ Bảy, miền Bắc đón không khí lạnh yếu và lệch đông gây mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, riêng Lai Châu và Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 20-23 độ. Từ thứ Tư, nhiệt độ tăng mạnh vào trưa chiều, lên khoảng 26-27 độ. Từ thứ Bảy, nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa nhỏ.

Miền Bắc sẽ có nhiều ngày hửng nắng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 20-23 độ.

Quảng Trị - Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 21-23 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, phía đông Gia Lai (Bình Định cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo ngày 3/2 và sáng 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định cũ vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.