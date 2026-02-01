Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người đàn ông bất ngờ lao vào xe bồn đang chạy trên đường ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Người đàn ông đi giữa đường sau đó lao vào xe bồn đang chạy. Nạn nhân nguy kịch khi bị bánh xe cán trúng. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước đó người này có biểu hiện bất thường, chạy ra giữa đường quậy phá.

Ngày 1/2, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn hi hữu vừa xảy ra trên địa bàn phường Hòa Lợi.

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người đàn ông đi bộ ngược chiều giữa dải phân cách đường ĐT.741 (Nguyễn Văn Thành) thuộc phường Hòa Lợi, TPHCM.

Khi đi tới gần ngã tư giao nhau giữa đường ĐT.741 và đường Mỹ Phước Tân Vạn, người đàn ông bất ngờ lao vào bánh xe bồn đang chạy.

Bị bánh xe cán trúng, người đàn ông nằm bất động. Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người đàn ông có biểu hiện bất thường, ra giữa đường quậy phá, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lực lượng dân phòng, dân quân và người dân cố gắng tiếp cận để đưa người đàn ông vào nơi an toàn.

Tuy nhiên, mọi người không kịp trở tay, khi người đàn ông bất ngờ lao vào bánh xe bồn đang chạy trên đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ.

Hương Chi
