Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Người đàn ông trung niên suýt chết vì bạn làm cùng nghịch dại

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông bị vỡ đại tràng khi bạn dùng vòi hơi áp lực cao xịt vào hậu môn. Theo bác sĩ, nếu chậm trễ cấp cứu, nạn nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, bệnh nhân đang phải dùng hậu môn tạm qua đường khác.

Tối 1/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp vỡ đại tràng hy hữu. Người bệnh là anh D.T.T. (44 tuổi, ngụ TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng co cứng toàn bộ.

Theo thông tin từ người bệnh, trước đó bị bạn làm cùng đùa nghịch, dùng vòi xịt hơi áp lực cao dí vào hậu môn. Ngay sau đó, anh T. đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

nnn.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho ca bệnh hi hữu

BS.CKI Nguyễn Đình Huân - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khung đại tràng giãn căng bất thường. Người bệnh được xác định vỡ tạng rỗng, phải phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện trực tràng người bệnh có lỗ vỡ khoảng 4 cm, kèm dịch tiêu hóa nhiều ở vùng hạ vị. Các bác sĩ đã khâu lỗ vỡ và làm hậu môn tạm.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định. Dự kiến sau khoảng 3 tháng, người bệnh sẽ được phẫu thuật lần hai để tái lập đường tiêu hóa tự nhiên.

Theo bác sĩ Huân, những hành động thiếu hiểu biết hoặc đùa giỡn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều ca thủng, vỡ ruột do bơm nước, đưa dị vật, hay thậm chí sử dụng vòi rửa xe để xịt vào hậu môn.

Hương Chi
#bệnh nhân #Bệnh viện Đa khoa Bình Dương #TPHCM #bác sĩ #vỡ đại tràng #vòi xịt hơi #hậu môn #hy hữu #suýt chết #trung niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục