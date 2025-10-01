Người đàn ông trung niên suýt chết vì bạn làm cùng nghịch dại

TPO - Người đàn ông bị vỡ đại tràng khi bạn dùng vòi hơi áp lực cao xịt vào hậu môn. Theo bác sĩ, nếu chậm trễ cấp cứu, nạn nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, bệnh nhân đang phải dùng hậu môn tạm qua đường khác.

Tối 1/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp vỡ đại tràng hy hữu. Người bệnh là anh D.T.T. (44 tuổi, ngụ TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng co cứng toàn bộ.

Theo thông tin từ người bệnh, trước đó bị bạn làm cùng đùa nghịch, dùng vòi xịt hơi áp lực cao dí vào hậu môn. Ngay sau đó, anh T. đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho ca bệnh hi hữu

BS.CKI Nguyễn Đình Huân - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khung đại tràng giãn căng bất thường. Người bệnh được xác định vỡ tạng rỗng, phải phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện trực tràng người bệnh có lỗ vỡ khoảng 4 cm, kèm dịch tiêu hóa nhiều ở vùng hạ vị. Các bác sĩ đã khâu lỗ vỡ và làm hậu môn tạm.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định. Dự kiến sau khoảng 3 tháng, người bệnh sẽ được phẫu thuật lần hai để tái lập đường tiêu hóa tự nhiên.

Theo bác sĩ Huân, những hành động thiếu hiểu biết hoặc đùa giỡn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều ca thủng, vỡ ruột do bơm nước, đưa dị vật, hay thậm chí sử dụng vòi rửa xe để xịt vào hậu môn.