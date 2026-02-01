Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip tài xế xe khách ở Gia Lai bị hành hung giữa đường gây phẫn nộ mạng xã hội

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đoạn clip dài 55 giây ghi lại cho thấy chiếc xe khách 16 mang biển số 77F-002.xx của nhà xe H.T dừng lại trên đường, sau đó một người chạy ra, lao vào hành hung một tài xế xe khách khác. Sau khi được đăng tải, clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác, bày tỏ sự phẫn nộ.

Người dùng mạng xã hội Facebook vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tài xế lái xe khách bị một người đàn ông mở cửa đánh tới tấp.

Theo đó, ngày 31/1, tài khoản Facebook “NHÀ XE K.H” đăng tải thông tin cho rằng tài xế nhà xe này bị “xe khách H.T tạt đầu xe, đánh tài xế. Đoạn clip dài 55 giây ghi lại cũng cho thấy chiếc xe khách 16 mang biển số 77F-002.xx của nhà xe H.T dừng lại trên đường, sau đó một người chạy ra, lao vào hành hung.

Sau khi được đăng tải, clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác. Nhiều người bày tỏ bất bình với lối hành xử hung hãn, bạo lực của người đàn ông nêu trên.

Clip tài xế xe khách bị người đàn ông lao vào đánh tới tấp.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Khắc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách K.H, xác nhận người bị hành hung trong vụ việc trên là tài xế của doanh nghiệp, tên T.V.H (SN 1985, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Theo ông Hoàng, sự việc xảy ra vào lúc 8h34 ngày 31/1, khi đó tài xế H. đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường Tây Sơn (đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) theo hướng Quy Nhơn - Hoài Nhơn. Trên đường đi, xe khách này bất ngờ bị tài xế xe khách 16 chỗ của nhà xe H.T ở phường Tam Quan, tạt đầu xe, hành hung.

“Tôi đã hỏi lại tài xế của mình xem trước đó hai bên có xảy ra mâu thuẫn hay va chạm gì không, nhưng tài xế khẳng định không có”, ông Hoàng nói đồng thời cho biết cũng đang nhờ người tư vấn pháp luật để có đơn tố cáo và gửi đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Trương Định
#xe khách #Gia Lai #bạo lực #hành hung tài xế #đánh tới tấp #đường Tây Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục