Phát lộ 2 đầu đạn pháo 105mm chưa nổ ở vuông tôm

Tân Lộc
TPO - Trong quá trình nạo vét cải tạo vuông nuôi tôm, người dân ở xã Vĩnh Hậu và phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) phát hiện 2 đầu đạn pháo 105mm chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) cho biết, sáng 1/2, ông Trần Văn Thắng (ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) trong quá trình dùng xe ủi cải tạo vuông tôm phát hiện vật thể lạ dạng trụ tròn, bằng kim loại, nghi là đầu đạn, nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu phối hợp cùng Công an xã có mặt tại hiện trường căng dây bảo vệ, cắm biển cảnh báo và ngừng hoạt động cải tạo vuông tôm để đảm bảo an toàn cho người dân.

3.jpg
Quả đạn pháo 105mm tại hiện trường.

Qua xác minh, đây là đầu đạn của quả đạn pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh, do Mỹ sản xuất. Đầu đạn trong tình trạng hoen rỉ, còn nguyên dạng, có khả năng gây nổ, kích thước dài 450mm, đường kính 105mm, trọng lượng khoảng 25kg, bán kính sát thương từ 50 -70m, bán kính nguy hiểm từ 150 - 200m.

Ban Ban Chỉ huy Quân sự xã báo cáo với lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau xử lý.

Trước đó, sáng 30/1, ông Lê Thanh Dân (ngụ phường Vĩnh Trạch) cũng trong quá trình cải tạo vuông tôm phát hiện đầu đạn pháo 105mm chưa nổ, nên báo cho cơ quan chức năng xuống hiện trường xử lý.

Tân Lộc
