Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ kho hàng một công ty ở Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại trụ sở Công ty Cổ phần Đại Thuận, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thiêu rụi toàn bộ kho hàng và tài sản bên trong.

Trưa 1/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại trụ sở Công ty Cổ phần Đại Thuận (số 42 đường Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thiêu rụi toàn bộ tài sản trong kho hàng và khu vực văn phòng. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống xung quanh phát hiện mùi khét, sau đó thấy khói và lửa bốc lên từ bên trong trụ sở công ty. Người dân nhanh chóng báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy bước đầu.

chayxuong.jpg
Hiện trường vụ cháy công ty thực phẩm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường phối hợp lực lượng dân phòng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực xảy ra cháy để phục vụ công tác chữa cháy. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương dập lửa.

Sau một thời gian, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn được xác định là kho hàng của công ty. Do vụ việc xảy ra vào ngày Chủ nhật nên không có người làm việc tại đây, vì vậy không ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa bên trong kho bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Phùng Quang
#cháy lớn #Nha Trang #đám cháy #kho hàng #chập điện

