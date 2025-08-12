Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tài xế bị nhóm người lạ chặn đường đánh đấm túi bụi

Nguyễn Thảo
TPO - Sau khi trả khách, một tài xế xe dịch vụ ở Đắk Lắk bị một nhóm người đi ô tô chặn đường rồi leo lên xe hành hung, đánh đấm túi bụi.

Ngày 12/8, Công an xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk đã làm việc, lấy lời khai những người liên quan và chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để có căn cứ xử lý vụ việc một tài xế bị chặn đường hành hung xảy ra trên địa bàn.

111.jpg
Tài xế S. bị nhóm người lên xe lên đánh đấm túi bụi. Ảnh cắt từ camera hành trình.

Trước đó, anh T.T.S (29 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đã có đơn tố cáo gửi Công an xã Đắk Liêng về việc anh bị nhóm người lạ mặt hành hung. Anh S. là tài xế xe dịch vụ tuyến Buôn Ma Thuột-Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk).

Trưa 17/7, có 3 người khách liên hệ, đặt xe của anh để di chuyển từ Buôn Ma Thuột về xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đón khách, anh S. di chuyển khoảng 15km thì có người lạ gọi điện, yêu cầu anh thả ba người trên xe xuống, nếu không sẽ “biết tay”. Anh S. nghĩ sự việc bình thường nên tiếp tục chở khách về.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi trả khách, anh S. lái xe về Buôn Ma Thuột. Khi di chuyển qua địa phận xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk), một xe ô tô chở theo bốn người di chuyển hướng ngược lại chặn đầu, ép xe của anh S. phải dừng lại.

Theo video do camera hành trình ghi lại, anh S. bị những người đi trên ô tô leo lên xe hành hung, đánh đấm túi bụi. Chỉ đến khi có người đi đường tới can ngăn, nhóm người nói trên mới rời đi.

Video tài xế xe dịch vụ bị nhóm người chặn đường đánh túi bụi.
Nguyễn Thảo
