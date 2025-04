Tài xế và phụ xe bị đánh nhập viện sau khi 'nhắc nhở' ô tô chạy ẩu trên đường

TPO - Phát hiện chiếc xe ô tô đi ẩu, nguy cơ gây tai nạn cho người khác, tài xế xe giường nằm nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm người lao đến hành hung. Tài xế này sau đó phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22/4, Công an phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ vụ việc tài xế và phụ xe giường nằm phản ánh bị một nhóm người đánh đập phải nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn phường.

Sáng 22/4, trên mạng xã hội facebook chia sẻ đoạn video clip, hình ảnh và thông tin về việc tài xế và phụ xe của một xe khách bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, anh Lương Văn Thắng (38 tuổi, trú thành phố Vinh; tài xế xe khách Nam Quỳnh Anh) cho biết, trước đó vào khoảng 17h30’ ngày 21/4, anh Thắng điều khiển xe trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Khi đi trên đường, xe của anh Thắng gặp một ô tô được cho là xe chở công nhân vào khu công nghiệp.

Theo anh Thắng, khi thấy tài xế xe chở công nhân không tập trung lái xe suýt để xảy ra tai nạn với ô tô của mình, anh Thắng đã hạ kính xuống nhắc nhở; sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tài xế Thắng sau đó điều khiển xe tiếp tục di chuyển thì bị ô tô nói trên lạng lách, chèn ép đi vào cổng Khu công nghiệp Hoàng Mai.

Tại đây, tài xế Lương Văn Thắng cùng phụ xe Đặng Hữu Chiến bị một nhóm người trên 2 xe ô tô lao đến dùng hung khí đánh đập dã man. Hậu quả, cả tài xế và phụ xe khách đều bị thương nặng vùng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Nam Nho - Giám đốc Nhà xe Nam Quỳnh Anh cho biết: Vụ việc xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của tài xế, phụ xe mà còn gây tâm lý bất an cho hành khách. Phía nhà xe đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ và xử lý sự việc.