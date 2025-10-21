[Video] Nghẹt thở phút khống chế lái xe tải 'ngáo đá', lạng lách, cầm dao cố thủ ở Tây Ninh

TPO - Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận bản thân bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy người này âm tính với HIV và dương tính với ma túy đá.

Video: Tài xế “ngáo đá” cầm dao cố thủ ở Tây Ninh.

Chiều 21/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng CSGT vừa phối hợp với Công an các xã Long Thuận và Bến Cầu khống chế thành công một người đàn ông có biểu hiện “ngáo đá”, lái xe tải tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h05 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường qua xã Long Thuận thì nhận được tin báo từ Công an xã về tài xế xe tải mang biển kiểm soát 49H-023.21 có dấu hiệu “ngáo đá”. Người này lái xe tốc độ cao, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi lưu thông hướng về TPHCM.

Lực lượng CSGT lập tức truy đuổi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy về hướng khu công nghiệp. Trước tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã phối hợp cùng người dân và tài xế một xe tải lớn gần đó chặn đầu phương tiện, ngăn không cho đối tượng tiếp tục di chuyển.

Đối tượng cầm dao tấn công lực lượng chức năng. (Ảnh chụp từ clip)

Khi bị bao vây, tài xế này cầm dao cố thủ trong cabin, có hành vi manh động và liên tục chống trả. Dù lực lượng chức năng nhiều lần kêu gọi hợp tác nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, thậm chí dùng dao đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước tình huống phức tạp, lực lượng CSGT cùng Công an xã Long Thuận và Bến Cầu nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.

Qua kiểm tra, đối tượng này mang theo thẻ bảo hiểm y tế tên Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, trú xã Bình Mỹ, TPHCM). Ban đầu, đối tượng khai bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy người này âm tính với HIV và dương tính với ma túy đá.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ tài xế manh động này, tiếp tục làm rõ hành vi và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.