Xã hội

Tin mới về đề xuất dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Duy Quang
TPO - Sau kiến nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM đã kiểm tra thực địa, làm việc với đơn vị tài trợ và trực tiếp thi công để lựa chọn màu sơn phù hợp trong quá trình chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành.

Ngày 3/2, Sở Xây dựng TPHCM đã tổ chức đánh giá, đến kiểm tra thực địa và trao đổi với Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - đơn vị tài trợ và trực tiếp thi công để lựa chọn màu sơn phù hợp trong quá trình chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành.

tp-2-4689.jpg
TPHCM sẽ lựa chọn màu sơn phù hợp trong quá trình chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành. Ảnh: Anh Nhàn.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, vào tối 2/2, Sở Xây dựng đã nhận được văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc liên quan đến việc đề xuất dừng công tác chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa.

Trong thời gian qua, công tác chỉnh trang tại các công trình di tích như chợ Bến Thành, nhà Hỏa Xa cũng như các công trình không phải di tích tại khu vực Hồ Con Rùa (đài tháp, hồ nước, lối đi bộ…) đã góp phần cải thiện cảnh quan, tạo diện mạo sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm TPHCM, thu hút sự quan tâm của người dân và trở thành điểm đến tham quan, chụp ảnh.

Đối với các công trình di tích, việc chỉnh trang được thực hiện theo hướng bảo tồn và nâng cấp chất lượng công trình. Các hạng mục được sơn theo màu sắc nguyên bản, kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc, đảm bảo tuân thủ quy định về bảo tồn di sản.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, trong quá trình triển khai đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản hồi từ người dân và giới chuyên môn. Sở Xây dựng luôn cầu thị, lắng nghe, đồng thời tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa và trao đổi nhiều lần với đơn vị tài trợ về phương án màu sắc và hình thức chỉnh trang.

Riêng đối với các mảng màu tại quảng trường trước chợ Bến Thành, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đây chỉ là phương án tạm thời, được thực hiện trong phạm vi tiểu đảo giao thông. Phương án này nhằm phục vụ giai đoạn chuyển tiếp, trong khi chờ triển khai dự án xây dựng tổng thể khu vực quảng trường kết hợp không gian cảnh quan, giao thông và trung tâm công trình ngầm đô thị. Các hình khối màu sơn trên nền quảng trường có thể thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm và phong cách khác nhau.

Ngày 2/2, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng TPHCM liên quan việc chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TPHCM do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp thi công.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng triển khai chỉnh trang tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án thi công đang thực hiện, có nội dung giải trình rõ sự khác biệt so với phương án đã được UBND TPHCM chấp thuận trước đó.

tp-6.jpg
Màu sơn của vòng xoay Hồ Con Rùa cũng gây tranh cãi. Ảnh: Anh Nhàn.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đề xuất tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Mỹ thuật cùng các chuyên gia về kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, doanh nghiệp tài trợ sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang đối với các khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, báo cáo UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Trước đó, UBND TPHCM đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng, gồm khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.

Công việc dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.

Tuy nhiên, sau 2 tuần thi công, màu sắc ở các khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa đã gây nhiều ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ, cảnh quan....

Duy Quang
