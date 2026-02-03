Quá hạn cam kết, chính quyền mới xử lý được 9/16 trạm trộn bê tông trái phép dọc sông Hồng

TPO - Liên quan đến 16 trạm trộn bê tông không phép trên địa bàn phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội), đến nay mới có 9 trạm bị cắt điện buộc di dời. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn tồn tại nhiều nhà xưởng trái phép, vi phạm pháp luật về đê điều tại bãi sông Hồng.

Ngày 3/2, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, liên quan đến phản ánh của báo Tiền Phong về loạt trạm trộn bê tông không phép trên địa bàn phường Lĩnh Nam, địa phương đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã có buổi làm việc với phường Lĩnh Nam và yêu cầu xử lý toàn bộ các trạm bê tông trái phép khu vực bãi sông Hồng. Ngày 7/1, ông Dũng có văn bản yêu cầu UBND phường xử lý các trạm trộn bê tông, asphalt trên địa bàn phường Lĩnh Nam.

Báo cáo của UBND phường Lĩnh Nam cho biết, hiện trên địa bàn phường Lĩnh Nam có 16 trạm trộn bê tông, asphalt không phép. UBND phường đã lập hồ sơ yêu cầu dừng hoạt động đối với tất cả các trạm bê tông, asphalt.

Trạm trộn bê tông tại đường Nguyễn Khoái vẫn đang hoạt động ngày 3/2. Cùng với đó là 1 số trạm trộn bê tông trong Cảng Khuyến Lương vẫn chưa được tháo dỡ

Ngày 21/1/2026, UBND phường Lĩnh Nam đã ban hành 16 quyết định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với công trình vi phạm gửi Công ty Điện lực Thanh Trì, các đơn vị hoạt động trạm trộn bê tông, asphalt yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện trước ngày 31/1/2026.

Theo báo cáo của UBND phường, 9 trạm trộn bê tông, asphalt đã thực hiện cắt điện, niêm phong cầu dao bao gồm: Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Hà Nội; Công ty Cổ phần Bê tông Sumivico Thủ đô; Công ty Cổ phần bê tông Vạn Phúc; Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VLXD An Phúc; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình 656; Công ty Cổ phần Bê tông Chèm Khuyến Lương; Công ty cổ phần Đầu tư Bê tông Việt Ý; Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Thương mại Delta M; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 365.

Bên cạnh đó, có 6 trạm trộn bê tông, asphalt chưa thực hiện cắt điện do đang tiến hành tháo dỡ. 1 trạm trộn bê tông của Xí nghiệp Thành An 115 trực thuộc Công ty Kinh doanh Bất động sản Thành An 171- Binh đoàn 11 Bộ Quốc Phòng vẫn đang hoạt động do đơn vị đang báo cáo UBND TP Hà Nội xin ý kiến chấp thuận cho hoạt động.

Ngoài các công trình trạm trộn bê tông không phép tồn tại nhiều năm, đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cũng cho biết, cuối năm 2015 trên địa bàn phường Lĩnh Nam phát sinh thêm một vụ vi phạm pháp luật đê điều. Cụ thể, một nhà xưởng lợp tôn, bên trong xây gạch bị phát hiện tại khu vực ao Vườn Cam, ngõ 268 phố Thúy Lĩnh.

Để đảm bảo an toàn đê điều và thoát lũ tuyến sông Hồng, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị UBND phường Lĩnh Nam kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm mới phát sinh hoặc còn tồn đọng trên địa bàn theo thẩm quyền; đồng thời khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu vực bãi sông, tránh để vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, báo chí và nhân dân.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến các trạm trộn bê tông trái phép ở bãi sông Hồng.

Trong đó 5 lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cũ) phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cụ thể là ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng; ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Văn Thuận, ông Nguyễn Xuân Hải, ông Trần Hồng Minh là phó và nguyên phó Chi cục trưởng. Cùng với đó là 6 cán bộ, lãnh đạo Phòng Quản lý đê điều cũng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.