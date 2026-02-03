Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số chứ không phải vì phong trào

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số chứ không phải vì phong trào. Chợ Chuyển đổi số không phải nơi trình diễn công nghệ mà là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế. Quan trọng hơn, Hà Nội thể hiện quyết tâm "đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng".

Chiều 3/2, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Chợ chuyển đổi số (DTMarket) và Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX).

Các đại biểu tham quan Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội. Ảnh: N.H.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh, trên thế giới, các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu đều cho thấy một xu hướng rất rõ: Chính quyền không dừng lại ở ban hành chính sách, mà từng bước tổ chức thị trường cho công nghệ vận hành.

Đó là động lực hình thành Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Chợ Chuyển đổi số - không chỉ là nơi niêm yết công nghệ, giải pháp chuyển đổi số, mà là tập hợp có chủ đích các công cụ tài chính, pháp lý, kết nối và đầu tư để tạo ra thị trường.

Theo ông Cù Ngọc Trang, Sàn Giao dịch công nghệ được định hướng phát triển trở thành thiết chế trung tâm của thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa là trung tâm dữ liệu công nghệ, vừa là tổ chức trung gian chuyên nghiệp trong định giá, môi giới, xúc tiến và thương mại hóa công nghệ.

Sàn kết nối nghiên cứu – doanh nghiệp – nhà đầu tư – tổ chức tài chính – thị trường trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.

Ông Trang khẳng định, đây là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên cả nước thực hiện theo hình thức hợp tác công – tư, thể hiện rõ quan điểm: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp vận hành, thị trường quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Chợ chuyển đổi số (DTMarket) và Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX). Ảnh: N.H.

Về Chợ Chuyển đổi số, ông Cù Ngọc Trang cho biết, “Chợ Chuyển đổi số” được hình thành như một phân khu chuyên sâu trong cấu trúc của Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, tập trung vào công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Điểm khác biệt cốt lõi là chuyển từ “chợ giải pháp” sang “chợ bài toán”. Nhu cầu được công bố công khai; giải pháp được thử nghiệm; hiệu quả được đo lường trước khi nhân rộng.

Đối với cơ quan nhà nước, đây là kênh chính thức để đặt bài toán và lựa chọn giải pháp. Đối với doanh nghiệp, đây là không gian thử nghiệm và mở rộng thị trường. Đối với Thành phố, đây là công cụ để chuẩn hóa và tích lũy năng lực chuyển đổi số.

“Lễ ra mắt hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: Hà Nội chuyển từ “quản lý chuyển đổi số” sang “tổ chức thị trường chuyển đổi số”. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức; thị trường là thước đo cuối cùng của hiệu quả”, ông Cù Ngọc Trang khẳng định.

Chợ Chuyển đổi số - nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, nêu rõ ba quan điểm xuyên suốt trong triển khai chuyển đổi số của Thủ đô. Cụ thể, Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số chứ không phải vì phong trào. Chợ Chuyển đổi số không phải nơi trình diễn công nghệ mà là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế. Và điều quan trọng nhất là Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: N.H.

Ông Trương Việt Dũng cho biết, thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và đặc biệt là Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 57 của Thành ủy đã tập trung lãnh đạo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tinh thần thực chất. Năm 2026 được xác định là năm bản lề quan trọng để Hà Nội chuyển từ kế hoạch sang hành động, từ định hướng sang triển khai cụ thể.

Thủ đô xác định đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực trực tiếp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket được kỳ vọng không chỉ phục vụ phát triển của Hà Nội mà còn tạo mô hình thí điểm để Trung ương hoàn thiện thể chế và nhân rộng trên phạm vi cả nước.