Nhịp sống Thủ đô

Google News

'Làng hoa' Tây Tựu sắp có dự án NOXH rộng hơn 4ha cho lực lượng vũ trang

Trần Hoàng
TPO - Bộ Quốc phòng và UBND TP Hà Nội vừa thống nhất thông báo tìm nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội quy mô gần 1.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng tại phường Tây Tựu.

Theo đó, dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang có quy mô gần 4,3 ha, thuộc hai ô quy hoạch trong khu chức năng đô thị Tây Tựu. Trong đó, ô đất ký hiệu NOXH2 rộng hơn 1,7 ha, xây dựng tòa nhà cao 9 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 420 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 1.100 người. Ô đất NOXH3 có diện tích hơn 2,2 ha, trong đó 20% quỹ đất được bố trí xây dựng nhà ở thương mại.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Tổng cục II và đối tượng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

khu-do-thi-chuc-nang-thuong-cat1-1752830434.jpg
Ảnh minh họa

Về tiến độ thực hiện dự án, cơ quan thông báo yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng (đầu tư, giải phóng mặt bằng, giao đất, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiết kế, giấy phép xây dựng, khởi công xây dựng) từ quý I/2026 - quý IV/2026. Thi công xây dựng công trình, hoàn thành các thủ tục hoàn công công trình từ quý IV/2026 đến hết năm 2028.

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản quy định hiện hành.

Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư đến trước 16 giờ 30 phút ngày 20/2.

Trần Hoàng
#Dự án nhà ở xã hội Tây Tựu #Phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang #Chương trình phát triển đô thị Hà Nội #Dự án nhà ở quy mô lớn #Chính sách ưu đãi nhà ở xã hội #Quy hoạch khu đô thị Tây Tựu #Phát triển nhà ở cho công nhân và quân nhân

