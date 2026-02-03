Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Một đời trả nợ đồng đội

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thương binh Lâm Văn Bảng (83 tuổi, xã Phú Xuyên, Hà Nội) không chọn an dưỡng tuổi già khi trở về thời bình. Ông dành phần đời còn lại để đi khắp mọi miền đất nước, gom nhặt từng kỷ vật, dựng nên một bảo tàng của ký ức và lòng tri ân – như một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ để trả món nợ thiêng liêng với những đồng đội đã nằm xuống.

Bán nhà dựng bảo tàng, giữ trọn lời thề đồng đội

Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, tháng 4/1965, ông Lâm Văn Bảng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ba năm sau, trong trận chiến ác liệt ngày 8/5/1968, ông bị thương nặng và rơi vào tay địch. Từ nhà lao Biên Hòa, đến tháng 5/1970, ông bị đưa ra nhà tù Phú Quốc.

Tại nơi được ví như "địa ngục trần gian" đó, người chiến sĩ trẻ bị tra tấn dã man, chịu nhiều vết thương. Nhưng bạo tàn và xiềng xích không khuất phục được ý chí. Trong bóng tối ngục tù, ông giữ vững khí tiết, được đồng đội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, trực tiếp lãnh đạo các phong trào đấu tranh của tù chính trị.

Tháng 2/1973, bên dòng sông Thạch Hãn, ông được trao trả tự do, trở về với thân thể không còn nguyên vẹn và lời thề sắt son với những đồng đội đã nằm lại.

7-anh1-2e716.jpg
Trong quãng thời gian đi sưu tầm các kỷ vật cho bảo tàng, ông Lâm Văn Bảng đã đặt chân đến khắp các nhà tù, nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước.

Trở về đời thường, người thương binh Lâm Văn Bảng mang theo nỗi day dứt về những đồng đội “đã nhận cái chết về mình”.

Từ năm 1985, ông bắt đầu hành trình lặng lẽ xuyên Việt, tìm đến các nhà tù, nghĩa trang liệt sĩ để sưu tầm từng kỷ vật của cựu tù binh cách mạng.

Khi nguồn lực tài chính cạn kiệt, ông Lâm Văn Bảng đưa ra một quyết định khiến nhiều người sững sờ: bán ngôi nhà và mảnh đất thổ cư – tài sản tích cóp cả đời – để xây dựng bảo tàng tại quê nhà. Quyết định ấy vấp phải sự phản đối từ gia đình và không ít hoài nghi. Trước những lời dị nghị, ông chỉ lặng lẽ nói: “Đó không phải ma, mà là linh hồn anh em đồng chí. Họ hy sinh để mình có ngày hôm nay”.

Từ sự kiên định ấy, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày dần hình thành. Trên diện tích hơn 2.000 m² đất gia đình, bảo tàng hiện lưu giữ hơn 5.000 hiện vật quý, trở thành bảo tàng tư nhân duy nhất trong cả nước về đề tài này.

Để lịch sử không bị lãng quên và niềm tin không bao giờ tắt

Năm 2011, Chi bộ Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày chính thức được thành lập. Ông Lâm Văn Bảng được tín nhiệm bầu làm Bí thư. Đây là một chi bộ đặc biệt, nơi sinh hoạt Đảng của những người lính từng trải qua nhà tù của địch, nay cùng đứng dưới lá cờ Đảng để thực hiện sứ mệnh giáo dục truyền thống trong thời bình.

Bí thư Lâm Văn Bảng tự hào khẳng định đây là một chi bộ "có một không hai" trên toàn quốc, bởi chi bộ có 7 đảng viên (4 đảng viên sinh hoạt chính thức và 3 đảng viên sinh hoạt hai chiều) đều là những chiến sĩ cách mạng từng trực tiếp đối mặt với kẻ thù nơi ngục tối.

Trên cương vị Bí thư, ông Bảng luôn quán triệt: "Người đảng viên phải nhiệt huyết tuyệt đối, trung thành vô hạn với Đảng. Chúng ta phải luôn gắn trách nhiệm của mình với vận mệnh của Đảng và đào tạo thế hệ kế cận".

anh-man-hinh-2026-02-02-luc-140902.png
Ông Lâm Văn Bảng giới thiệu các hiện vật, kỷ vật tại Bảo tàng với khách tham quan.

Công tác Đảng tại bảo tàng không khô cứng, mà bám sát thực tiễn. Ông Bảng xây dựng chi bộ thành một tập thể đoàn kết, lấy phương châm “Đoàn kết, đổi mới, nghĩa tình, trách nhiệm” làm kim chỉ nam.

Các đảng viên trực tiếp làm thuyết minh viên, biến mỗi người thành một “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”. Những hiện vật như lá cờ Đảng nhuộm máu, cuốn Điều lệ Đảng chép tay trong tù được gìn giữ như báu vật, trở thành phương tiện giáo dục tư tưởng sinh động cho thế hệ trẻ.

Nhờ đó, bảo tàng không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là địa chỉ đỏ, nơi thường xuyên diễn ra các buổi kể chuyện truyền thống, lễ kết nạp Đảng viên, Đoàn viên cho thanh niên ưu tú của xã Phú Xuyên.

Dù thừa nhận việc tạo nguồn kết nạp Đảng tại chỗ gặp khó khăn, Bí thư Lâm Văn Bảng vẫn kiên trì bồi dưỡng lớp kế cận. Ông phối hợp với Hội Cựu chiến binh đến các trường học, tổ chức các hoạt động truyền lửa cách mạng và tổ chức hội "Con em liệt sĩ" để khơi dậy niềm tự hào gia đình, giúp các em có khát vọng cống hiến cho đất nước.

Đặc biệt, bảo tàng duy trì nghi thức trao “chiếc bật lửa thắp sáng niềm tin” cho thanh niên trước ngày nhập ngũ. Mỗi năm, hàng nghìn chiếc bật lửa đã được trao đi, ông Bảng xúc động chia sẻ: "Ngọn lửa nhỏ để thắp thêm một niềm tin đối với thế hệ trẻ, đối với Đảng và Tổ quốc".

Được vinh danh là một trong 96 Bí thư Chi bộ tiêu biểu toàn quốc, ông Bảng chia sẻ, đây là giải thưởng cao quý dành cho tất cả những chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ: “Chúng tôi chết không sợ, tra tấn không sợ, chỉ sợ nhất là mất niềm tin của Đảng, của đồng đội”. Ở tuổi 83, người Bí thư Chi bộ đó vẫn lặng lẽ giữ lửa. Không phải bằng những lời hô hào lớn tiếng, mà bằng ký ức, hiện vật và một đời sống mẫu mực – để lịch sử không bị lãng quên, và niềm tin không bao giờ tắt.

Phùng Linh
#Lâm Văn Bảng #Chi bộ #bảo tàng #chiến sĩ cách mạng #đảng viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục