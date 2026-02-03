Đào dáng độc lạ, rêu phủ xanh thân 'xuống phố'

TPO - Những cây đào với dáng thế độc lạ, mộc mạc, rêu phủ quanh thân, giá hàng chục triệu đồng "hút" khách Nghệ An những ngày cận Tết.
Không rực rỡ theo kiểu “khoe sắc”, nhiều cây đào gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, cành uốn lượn và lớp rêu xanh phủ kín.
Đây là những cây đào được trồng lâu năm, được chăm sóc, tạo thế qua nhiều mùa. Lớp rêu trên thân không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn cho thấy cây sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, độ ẩm phù hợp, ít bị tác động bởi hóa chất.
Không chỉ "hút" khách bởi vẻ ngoài, đào lâu năm cuốn rêu còn được nhiều người chơi hoa quan niệm mang ý nghĩa phong thủy tốt. Thân cây già, rêu phong tượng trưng cho sự bền bỉ, trường tồn; hoa đào nở đúng dịp đầu năm lại mang ý nghĩa may mắn, khởi đầu mới.
Theo các chủ vườn, việc chăm sóc đào lâu năm cũng đòi hỏi nhiều công sức hơn so với đào thường. Cây lớn, bộ rễ già nên quá trình điều chỉnh cho ra hoa đúng Tết phải tính toán kỹ từ việc tuốt lá, tưới nước đến che chắn thời tiết. Nếu thời tiết thay đổi thất thường, rét đậm hoặc nắng nóng kéo dài, người trồng phải liên tục theo dõi để kịp thời điều chỉnh.