Xã hội

Google News

Đào dáng độc lạ, rêu phủ xanh thân 'xuống phố'

Thu Hiền

TPO - Những cây đào với dáng thế độc lạ, mộc mạc, rêu phủ quanh thân, giá hàng chục triệu đồng "hút" khách Nghệ An những ngày cận Tết.

Video: Những cây đào mộc mạc, rêu phủ xanh thân "xuống phố".
tp-20.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán﻿, nhiều chuyến xe chở đào liên tục tập kết về các phường trung tâm của tỉnh Nghệ An. Trong số này có không ít cây đào lâu năm, rêu phủ xanh thân được các nhà vườn đưa về từ Mộc Châu, Sơn La,...
tp-10.jpg
tp-8.jpg
Không rực rỡ theo kiểu “khoe sắc”, nhiều cây đào gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, cành uốn lượn và lớp rêu xanh phủ kín.
tp-2.jpg
Anh Nguyễn Cường, chủ một điểm bán đào trên đường 72m, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, cho biết, năm nay anh nhập về hơn 600 gốc đào bán tại ba điểm ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đó có khoảng 200 gốc đào lâu năm, thân cuốn rêu﻿. “Mấy năm gần đây, người chơi đào bắt đầu chuộng dòng đào lâu năm, nhất là những cây có rêu tự nhiên. Vì vậy, dù giá cao hơn đào thường, nhưng vẫn có nhiều người hỏi mua hoặc thuê trưng Tết. Hai ngày qua tôi đã bán được hơn 30 gốc đào này", anh Cường chia sẻ.
tp-5.jpg
tp-6.jpg
tp-18.jpg
tp-19.jpg
Đây là những cây đào được trồng lâu năm, được chăm sóc, tạo thế qua nhiều mùa. Lớp rêu trên thân không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn cho thấy cây sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, độ ẩm phù hợp, ít bị tác động bởi hóa chất.
tp-9.jpg
Tùy vào dáng thế, tuổi cây và độ đẹp của rêu mà giá bán khác nhau, dao động từ 10 - 40 triệu đồng, có gốc lên tới cả trăm triệu đồng. Ngoài bán, nhiều nhà vườn còn cho thuê, với mức giá bằng khoảng 30 - 50% giá trị cây. Hình thức này được nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng lựa chọn để vừa có đào đẹp trưng bày, vừa không phải lo khâu chăm sóc lâu dài.
tp-11.jpg
tp-12.jpg
Không chỉ "hút" khách bởi vẻ ngoài, đào lâu năm cuốn rêu còn được nhiều người chơi hoa quan niệm mang ý nghĩa phong thủy tốt. Thân cây già, rêu phong tượng trưng cho sự bền bỉ, trường tồn; hoa đào nở đúng dịp đầu năm lại mang ý nghĩa may mắn, khởi đầu mới.
tp-4-8811.jpg
“Năm nay, mưa bão liên tục khiến số lượng đào đẹp giảm so với mọi năm, vì vậy giá tăng khoảng 10 – 20%. Chơi đào lâu năm là chơi cái công chăm sóc suốt cả năm, thậm chí nhiều năm. Chỉ cần lệch nhịp một chút, hoa nở sớm hoặc muộn, coi như mất giá”, anh Trần Bảo Ngọc, chủ một điểm bán cây cảnh trên Đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, cho hay.
tp-7.jpg
tp-13.jpg
Theo các chủ vườn, việc chăm sóc đào lâu năm cũng đòi hỏi nhiều công sức hơn so với đào thường. Cây lớn, bộ rễ già nên quá trình điều chỉnh cho ra hoa đúng Tết phải tính toán kỹ từ việc tuốt lá, tưới nước đến che chắn thời tiết. Nếu thời tiết thay đổi thất thường, rét đậm hoặc nắng nóng kéo dài, người trồng phải liên tục theo dõi để kịp thời điều chỉnh.
tp-1.jpg
Anh Lê Trung Kiên, một khách hàng ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, chia sẻ, năm nay anh quyết định không mua đào cành như mọi năm mà tìm một gốc đào lâu năm để chơi Tết. “Nhìn đào có rêu vừa mộc mạc, vừa sang. Đặt trong phòng khách cảm giác ấm cúng mà vẫn có nét trang trọng. Giá có cao hơn, nhưng chơi vài năm vẫn được, không phải năm nào cũng mua mới”, anh Kiên nói.
Thu Hiền
#đào cổ #rêu phủ #hút khách #đào cuốn rêu #Nghệ An #Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

