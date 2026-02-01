Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hà Nội:

Lý do đào La Cả không vội Tết

Đức An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Hà Nội, trong khi làng đào Nhật Tân đã nhộn nhịp người mua bán từ sớm thì làng đào La Cả, phường Dương Nội lại vào vụ muộn hơn. Người làng đào La Cả dự kiến đưa đào ra thị trường sau Rằm tháng Chạp khi sức mua dịp Tết tăng cao.

Trên các ruộng đào, nhiều cây hoa mới chỉ lác đác nở, phần lớn số cây đào vẫn được người dân giữ nụ, chăm sóc cẩn thận để canh đúng thời điểm bung hoa.

Không chạy đua ra hàng, nhiều hộ trồng đào ở La Cả chọn cách điều tiết tiến độ chăm sóc. Theo họ, đào nở trước Tết buộc phải bán gấp, dễ nhanh tàn hoặc bị mất giá, gây thiệt hại cho cả mùa.

tp-baotienphong-232.jpg
Làng đào La Cả nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức An.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quý Trường - người có hơn 10 năm trồng đào tại làng đào La Cả - cho biết, gia đình ông hiện có khoảng 1 mẫu đào, ước tính hơn 500 cây. Thời điểm này, cây đã đủ nụ, việc quan trọng nhất đối với ông Trường những ngày này là tính toán vặt lá, tưới nước… chính xác để đào nở đúng dịp Tết.


“Những ngày qua, thời tiết lạnh, khá thuận lợi, giúp đào phát triển chậm, hoa chưa bung sớm như những năm thời tiết ấm. Nếu đào nở sớm thì giá bán giảm rất nhiều, một cây đào đẹp bán đúng dịp Tết có thể được 1.000.000 đồng, còn bán sớm từ lúc này, 1 cành đào giá chỉ dao động 500.000 - 600.000 đồng”, ông Trường chia sẻ.

Cũng theo ông Trường, bán sớm đào còn khiến người trồng phát sinh thêm nhiều chi phí như vận chuyển, trông giữ… làm giá đào đội lên và khó bán số lượng lớn. Ngược lại, chăm bẵm tốt, bán được vào đúng thời điểm cận kề Tết Âm lịch sẽ có thu nhập cao hơn, người dân tiết kiệm được công sức.

“Một số cây nở nhiều hoa, tôi đã bán sớm để tránh rủi ro. Bán sớm chủ yếu là để xoay vòng vốn và thăm dò sức mua của người chơi đào”, ông Trường nói.

tp-d.jpg
Những cây đào nhà ông Trường đến thời điểm hiện tại vẫn chủ yếu bật nụ, mới chỉ lác đác vài bông hoa. Ảnh: Đức An.

Ông Đặng Đình Cấp (ở làng đào La Cả) cho biết, dù thị trường các nơi đã nhộn nhịp nhưng ông vẫn chưa vội bán. Theo ông Cấp, phải từ sau Rằm tháng Chạp, biết rõ tình hình thời tiết và độ bung nở của hoa, khi đó ông mới quyết định bán cho thương lái.

Vườn đào của ông Cấp hiện có nhiều chủng loại, từ đào ta, đào huyền đến các gốc đào cổ thụ… phục vụ đa dạng phân khúc khách hàng khác nhau. Người dân mua về chơi Tết, các cơ quan, doanh nghiệp thì thuê trưng bày, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.

Ông Cấp cho rằng, đào Nhật Tân nở sớm là do quy trình chăm sóc cũng như chiến lược bán hàng của người trồng đào.

“Có nơi người trồng chủ động cho đào nở sớm để bán sớm, thu hồi vốn nhanh. Còn ở La Cả, chúng tôi đặt yếu tố thời điểm lên hàng đầu, cố gắng để đào nở đúng thời điểm cần bán, nhằm đạt được mức giá hợp lý và ổn định hơn”, ông Cấp nói thêm.

tp-baotienphong-235.jpg
Ông Cấp thường tập trung chăm sóc để đào nở và bán vào đúng dịp Tết. Ảnh: Đức An.

Làng đào La Cả là một trong những vựa đào lớn của Thủ đô. Tổng diện tích đất nông nghiệp của người dân địa phương vào khoảng 300 ha, trong đó có tới 75% diện tích được người dân sử dụng để trồng đào. Các hộ trồng đào nơi đây kỳ vọng nhu cầu mua sắm Tết bước vào giai đoạn cao điểm, thị trường sôi động, giá đào ổn định ở mức cao, họ sẽ bán và có một mùa Tết bội thu hơn.

Đức An
#đào #Làng đào La Cả #Tết #chăm sóc đào #bán đào #thị trường Hà Nội #thị trường đào tết

